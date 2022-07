VIDEO - U-BT Cluj si-a aflat adversarii din 7Days EuroCup in Campionatul 2022-2023. Clujenii vor juca in grupa A

Vineri, 8 iulie, a avut loc la Barcelona tragerea la sorti pentru grupele viitorului sezon din 7Days EuroCup. Clujenii au fost repartizati in grupa A.U-BT Cluj-Napoca s-a aflat in cea de-a doua urna din zece, la tragerea la sorti de vineri, 8 iulie, si a fost repartizata in Grupa A, unde se va intalni cu adversara din sezonul trecut, Prometey.Sezonul 2022-2023 in EuroCup va debuta in perioada 18-19 octombrie, iar programul meciurilor din faza grupelor va fi anuntat ulteior.Intrecerea se va ... citeste toata stirea