VIDEO U Cluj, campioana pentru al patrulea an consecutiv la baschet! Atmosfera senzationala in Sala Polivalenta

U-Banca Transilvania a castigat, pentru a patra oara la rand, campionatul national. In finala Ligii Nationale, gruparea clujeana a depasit-o pe CSM CSU Oradea cu 4-1 la general. Ultimul meci s-a incheiat la scorul de 97-89.Aproximativ 10.000 de spectatori au asistat la partida de joi seara, sala fiind arhiplina.Ca la orice trofeu castigat, suntem fericiti. Cred ca anul acesta am castigat intr-o maniera dominanta si vreau ii felicit pe jucatori. Am creat o familie extrem de puternica. Am ... citește toată știrea