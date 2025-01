VIDEO U Cluj, transfer din Franta. Un atacant de la Sochaux a ajuns sub comanda lui Sabau

FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu FC Sochaux pentru transferul atacantului de banda dreapta Issouf Macalou (26 de ani), a anuntat clubul clujean.Primii pasi in fotbal, in FrantaNascut in capitala statului Coasta de Fildes, Abidjan, Macalou a incpeut fotbalul la Meudon, in Franta. Ulterior, a facut trecerea la echipa secunda a celor de la Sochaux, pentru ca mai apoi, sa evolueze la Louhans-Cuiseaux si MDA Chasselay (actuala GOAL FC).Imprumuturile la Le Mans si Red StarIn iarna ... citește toată știrea