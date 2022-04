VIDEO "U" Cluj, victorie mare in derby-ul ligii a doua. "Studentii" au urcat pe loc promovabil

Universitatea a invins-o pe Petrolul Ploiesti, scor 3-1 si e pe doi, loc promovabil direct. Clujenii sunt la 3 puncte in spatele Petrolului cu patru etape ramase din campionat.De ani zile asteapta Universitatea sa revina in elita, iar acum e mai aproape ca niciodata. Echipa e solida, joaca exact ce trebuie, la rezultat. Iar fanii ii sunt alaturi. Atmosfera e demna de Liga 1.Abia incepe partida, ca tabela se schimba. Teacan deschide scorul, cu un sut din unghi, in forta, imparabil, dupa o ... citeste toata stirea