VIDEO "U", meci mare cu FCSB, in deplasare. Lincar: Imi pare rau ca nu am marcat mai mult

Universitatea Cluj a remizat, scor 1-1, in prima etapa, pe terenul vicecampioanei FCSB. Formatia clujeana a fost mai buna, a controlat tactic meciul si putea castiga in repriza a doua, cand a avut mai multe sanse bune.Cine i-ar fi dat sanse Universitatii la Bucuresti? Dar U Cluj a aratat ca o echipa veritabila, impunand un stil cu care le va fi dificil tuturor sa se confrunte. A facut un pressing avansat, a blocat culoarele, iar FCSB- ul a ramas in pana de idei, jucand de multe ori cu mingi ... citeste toata stirea