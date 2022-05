VIDEO Ultimul mare succes al Universitatii pe terenul lui Dinamo

U Cluj va juca duminica cu Dinamo, la Bucuresti, cu promovarea pe masa. E returul barajului cu Dinamo, iar clujenii au avantajul ca au castigat pe Cluj Arena.Vor putea rezista "studentii" in Stefan cel Mare? Se stie, presiunea este uriasa, iar Dinamo, pana la urma, e echipa mai valoroasa din punct de vedere individual. Plus ca are orgoliul ranit si isi joaca, practic, tot viitorul. Dar surprize au mai fost intre cele doua echipe, una chiar memorabila.Pe 27 august 2010, Universitatea reusea ... citeste toata stirea