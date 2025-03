VIDEO Un ciclist s-a urcat cu bicicleta pe balustrada unui pod din centrul Clujului. Acrobatie spectaculoasa, dar cu risc mare de tragedie

Un moment cu un potential tragic a fost surprins pe unul dintre podurile din Cluj. Un ciclist campion national a fost filmat in timp ce se urca cu bicicleta direct pe balustrada ingusta a podului, deasupra Somesului, intr-un echilibru precar care putea avea urmari dramatice.Clipul, filmat pe timp de zi, a surprins doar intrarea biciclistului pe marginea podului, si speram ca doar pana acolo a fost tot.Un campion, dar un gest controversatCel care apare in imagini este un nume cunoscut in ... citește toată știrea