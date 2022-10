Virginia Ruzici, concediata de Simona Halep, a vorbit despre scandalul in care este implicat fostul numar unu mondial

Simona Halep a fost prinsa dopata cu Roxadustat si risca o suspendare de 4 ani din activitatea sportiva.Una dintre cele care i-a luat apararea este Virginia Ruzici, cea care a fost concediata de Simona Halep la scurt timp dupa parasirea turneului de la Roland Garros. Ruzici i-a fost manager timp de 14 ani.Fosta mare jucatoare de tenis, castigatoare la Roland Garros in 1978, a spus ca o sustine pe Halep."O cunosc pe Simona de mult timp si am lucrat cu ea timp de 14 ani. In tot acest timp, nu ... citeste toata stirea