Zece mii de suporteri sunt asteptati la primul meci al U BT din sferturile de finala ale Basketball Champions League, unde formatia clujeana s-a calificat pentru prima data in istorie.Clubul a pus in vanzare zece mii de bilete pentru meciul cu MHP Riesen Ludwigsburg, programat marti 5 aprilie, seara la ora 19. Echipa asteapta o sala plina iar biletele se pun in vanzare peste o jumatate de ora, pe bulete.u-bt.ro. "Pentru prima data in istorie, U-Banca Transilvania s-a calificat in sferturile ... citeste toata stirea