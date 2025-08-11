Editeaza

Zero minute la CFR Cluj! Transferul care se transforma intr-un fiasco dupa doar doua luni: Kosovarul Islami pleaca inainte sa debuteze!

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 11 August 2025, ora 11:48
14 citiri
CFR Cluj se pregateste sa renunte la unul dintre transferurile realizate in aceasta vara. Drilon Islami, mijlocas kosovar venit liber de contract in iunie, este tot mai aproape de a parasi Gruia, fara sa fi apucat sa joace vreun minut in tricoul visiniu.
Antrenorul Dan Petrescu continua sa caute intariri pentru lotul afectat de numeroase accidentari, insa "Bursucul" nu ezita sa faca si curatenie. Lista plecarilor ramane deschisa, iar numele lui Islami este printre primele vizate.

Potrivit ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
EXCLUSIV: Post Malone, venit la Cluj pentru Untold X 2025, a iesit la un ...whiskey cu clujenii in Piata Muzeului, intr-o tinuta de cowboy autentic
Post Malone a ajuns in orasul de pe Somes pentru a-si pregati spectacolul mult asteptat de la editia ...
Achizitie fabuloasa pentru o mare companie din Cluj: A preluat o firma ce exploateaza 10.000 hectare. Tranzactia e estimata la peste 20 de milioane euro
Consiliul Concurentei a aprobat tranzactia prin care East Grain SA, un trader de cereale din ...
Protest inedit la Cluj, joi 7 august: Imnul Golanilor va rasuna din telefoane si boxe din ora in ora, in toate cartierele
Clujenii sunt chemati joi, 7 august, sa participe la un protest neobisnuit, organizat de Umbrela ...
ActualitateBusinessSportLife Show