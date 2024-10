Zi de meci in Gruia! CFR Cluj promite spectacol in partida cu Sepsi

CFR Cluj se pregateste de un duel important cu Sepsi Sf. Gheorghe, vineri, 25 octombrie, in etapa a 14-a din Superliga. Partida va avea loc pe Stadionul Dr. Constantin Radulescu din Cluj-Napoca, iar echipa antrenata de Dan Petrescu lupta pentru cele trei puncte.In momentul de fata, echipa din Gruia se afla pe locul 3 in clasament cu 19 puncte, dupa 12 meciuri disputate. CFR Cluj a castigat 5 meciuri, a facut egal in 4 dispute si a pierdut de 3 ori. In ultimul meci disputat, clujenii au remizat ... citește toată știrea