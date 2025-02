Zi neagra pentru tenisul romanesc: dezastru in linie la Transylvania Open. Halep, eliminata la dublu

Ieri a fost o zi neagra pentru tenisul romanesc, dupa ce mai multe sportive au fost eliminate in partidele jucate in prima zi al campionatului Transylvania Open. Printre acestea se numara si Simona Halep, care a jucat un meci de dublu in echipa cu Ana Bogdan, cele doua romance pierzand impotriva cuplului Emily Appleton - Qianhui Tang in doua seturi: (5) 6-7, 1-6.Si Sorana Cirstea, a doua cea mai bine cotata jucatoare de tenis a Romaniei (71 WTA), a fost eliminata ieri din turneul Transylvania ... citește toată știrea