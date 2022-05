Ziua promovarii! U Cluj poate ajunge azi in Liga 1, oficial, dupa ani de zile de chin. Unii fani au venit din strainatate pentru a sustine echipa

Universitatea Cluj joaca de la ora 19:30 cu Hermannstadt Sibiu, iar daca invinge, va promova cu o etapa inainte de final. Stadionul se anunta plin la ora jocului. Unii fani si-au luat concedii si vin din strainatate pentru a o urmari pe U Cluj.Antrenorul Universitatii a prefatat partida cu sibienii in cadrul unei conferinte de presa."Intalnim maine o echipa foarte buna, o echipa despre care am spus tot timpul ca are cel mai bun lot la Liga a II-a. Au reusit sa transfere multi jucatori de ... citeste toata stirea