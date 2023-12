Turist șocat de prețurile de la Cluj: „Jur că de când sunt eu n-am mai văzut așa ceva!" Cât a plătit la un restaurant de lux

Claudiu este un american a cărei mamă a emigrat din România în anii 70, în timpul regimului comunist.

El a decis să viziteze Europa de Est împreună cu partenera sa, pentru a realiza un documentar și a le prezenta rudelor și lumii întregi schimbările prin care a trecut regiunea în ultimii 50 de ani.

Potrivit stiridecluj.ro, în călătoria sa, trei orașe i-au captat în mod special atenția: Brașov, București și Cluj.

La Cluj, tânărul a luat cina în cel mai „exclusivist” restaurant din țară, cunoscut pentru faima sa obținută odată ce patronul a adăugat în meniu cel mai scump burger din lume, vândut la 6.200 de euro. Restaurantul oferă și alte mâncăruri deosebit de scumpe și sofisticate, unele chiar decorate cu foițe de aur, care pot ajunge la câteva sute sau chiar mii de euro pe porție. Tânărul spune că deși călătorește des nu a mai văzut așa prețuri umflate.

„Jur că de când sunt eu n-am mai văzut așa ceva! Sunt prețuri pe care nu le-am văzut nicăieri în lume, iar eu chiar am umblat în țări scumpe, inclusiv în Singapore și Japonia. Și nu dorm la două stele și nici nu mănânc pe bancă în parc, ci mi-am permis peste tot restaurante bune. Mâncarea la restaurantul din Cluj a fost foarte bună, da, nimic de zis, dar am lăsat cred că echivalentul a vreo 2.500 de dolari. Și da, am mâncat, m-am îndopat, am și băut bine, dar parcă totuși a fost mult prea mult. Apoi, m-am gândit că în România sunt milioane de oameni care trăiesc cu salariul minim de 400 de euro și mi-a fost rușine, m-am simțit ca un individ parvenit care aruncă cu banii când alții flămânzesc", a mărturisit el.

Ce l-a surprins foarte mult în România au fost prețurile din supermarketuri, dar mai ales cele din unele restaurante. Asta cu atât mai mult cu cât știa că salariile sunt foarte mici, iar românii sunt chiar mai săraci decât bulgarii.

„Supermarketurile românești sunt cred că cele mai scumpe din Europa de Est. Prețuri mari, nejustificate, mă mir că oamenii pot să trăiască din asemenea salarii mici. Iar lucrurile pare că nu s-au schimbat prea mult față de anii comunismului, mai ales că dacă mergi la țară sau într-un oraș mic vezi multă sărăcie. În orașele mari în care spuneam că am fost, lucrurile stau puțin altfel, lumea pare că are mai mulți bani, sunt restaurante scumpe, luxoase", adaugă el.