Un clujean cu un Audi A3, acuzat că fură numere de înamtriculare, le pune pe mașina sa și alimentează „gratis”

Mai mulți proprietari de mașini din Cluj-Napoca au făcut reclamație la Poliție susținând că numerele de înmatriculare le-au fost furate și montate pe o altă mașină cu care proprietarul alimentează în benzinării fără să plătească.

Potrivit stiridecluj.ro, angajața unei stații de benzină din Cluj-Napoca a făcut public cazul.

„Număr furat și folosit pe acest Audi A3! Va rog dacă îl vedeți pe undeva să mă notificați atât pe mine cât și dacă e văzut în trafic sunați la poliție!

Cauzează diverse prejudicii, iar conducătorul auto se pare ca fură diverse numere de prin oraș și alimentează sau produce alte furturi crezând ca nu va fi niciodată identificat.

Haideți sa îi facem o surpriză de Crăciun!”, este apelul clujencei, care susține că în cazul său prejudiciul este de 400 de lei.

„Eu ofer 600 de lei persoanei care mă ajută cu identificarea rapidă a proprietarului. NU vreau recuperare prejudiciu, pe cât vreau pedepsire autor și stopare fenomen! Mulțumesc!”, a relatat Andreea Ioana.

Firma care deține numărul de înmatriculare l-a declarat furat. ”Acest Audi A3 -gri e deja in foarte multe plângeri (mai mereu cu numere diferite), toate in cursul acestui an, majoritatea în stațiile de carburant”, mai precizează cea care a reclamat cazul.