Un predicator din Cluj susține că a primit 500 de lei de la Dumnezeu direct în cont VIDEO

Predicatorul Alexandru Cosma, de la Biserica VOX Clamantis din Cluj, susține că a fost martorul unei minuni.

Acesta a relatat, într-o predică filmată și postată online, că ”a primit 500 de lei de la Dumnezeu”.

Predicatorul a explicat că s-a dus la o conferință, care a avut loc într-un restaurant, iar acolo a fost nevoit să pună niște bani, pentru a fi plătită taxa de închiriere.

”Era și gălăgie, erau și manele, din păcate diavolul este întotdeauna prezent. Băieții ăștia care au organizat sunt o biserică tânără, plantată o dată cu noi, și au trebuit să plătească chirie acolo. Au trebuit să facă o colectă. M-am uitat și am văzut că ultimii mei bani erau 50 de lei. Am luat banii și i-am strâns să nu vadă câți bani bag, și parcă puțin am mai stat pe gânduri, dar vine Duhul Sfânt și spune așa: ”Dă-i că ți-i dau de zece ori mai mult!”. I-am băgat acolo și dimineață m-am trezit mai devreme să mai scriu la predică și mă uit în telefon și primesc un mesaj de la BT Pay și scrie așa: ”500 de lei de la Dumnezeu”.

Persoana asta care mi i-a trimis și el s-a luptat puțin cu Dumnezeu, pentru că mi-a zis. Când s-a trezit a zis ”Trimite-i lui Alex 500 de lei!” și el a zis că de ce să o facă, doar Alex lucră. Dar El trebuia să își facă lucrarea și în acel moment m-am uitat la telefon și scris ”500 de lei de la Dumnezeu!”. Cât îi 50 ori 10… Dar vă spun că dacă Dumnezeu nu dă recompensă… și eu spun că nu banii m-or bucurat, ci lucrarea lui Dumnezeu”, a spus predicatorul Alexandru Cozma, potrivit stiridecluj.ro.

