Del Bosque: Mondialul nu s-a terminat! Ne vom revansa

Selectionerul Spaniei, Vicente del Bosque, spera ca ibericii sa invinga Chile si Honduras si sa faca uitata infrangerea cu Elvetia, scor 0-1.

"Ne-a lipsit un pic de precizie in ultimele minute. Am cautat solutii pe benzi, l-am pus pe Fernando Torres ca al doilea varf, dar ei s-au aparat foarte bine. Eu cred in disciplina tactica chiar si in momentele dificile.

Mondialul nu s-a terminat, mai avem doua partide de jucat. Ne putem lua revansa pe 21 si 25 iunie, contra reprezentativelor din Honduras si Chile. Nu ne putem resemna, sa plecam capul si sa ne plingem de ce ghinion am putut avea.

Elvetia a jucat defensiv pentru a contracara jocul nostru si a stiut sa profite de orice contraatac sau minge oprita si au obtinut mult prea mult pentru fotbalul prestat. Jocul nostru nu se bazeaza doar pe posesie, ci si pe profunzime, iar noi nu am gasit spatii desi am avut ocazii de a marca si de a intoarce rezultatul.

Dupa gol au mai avut un contraatac, dar in restul partidei noi am incercat sa ne impunem. In fotbal, orice detaliu e important, nu conteaza cum castigi. Daca am fi deschis scorul, cu greu am fi scapat victoria.", a spus del Bosque dupa meci.

Bomba la CM 2010: Spania, invinsa de Elvetia!

Elvetia a provocat primul mare soc al Campionatului Mondial din Africa de Sud, invingand campioana europeana Spania, cu scorul 1-0.

C.F.