Selectionerul Joachim Low a anuntat lotul Germaniei pentru EURO. Ce jucatori au revenit la nationala nemtilor

Atacantul de la Bayern, de 31 de ani, si Hummels, de la Borussia Dortmund, de 32 de ani, au fost campioni mondial in 2014 in Brazilia. Ei au 100, respectiv 70 de selectii in nationala Germaniei.Portari: Neuer ( Bayern Munchen ), Kevin Trapp (Frankfurt), Leno (Arsenal).Fundasi: Ginter (Monchengladbach), Gosens (Atalanta), Gunter (Freiburg), Halstenberg (Leipzig), Hummels (Dortmund), Klostermann (Leipzig), Koch (Leeds), Rudiger ( Chelsea ), Sule (Bayern Munchen).Mijlocasi/Atacanti: Can (Dortmund), Gnabry (Bayern Munchen), Goretzka (Bayern Munchen), Gundogan ( Manchester City ), Havertz (Chelsea), Hofmann (Monchengladbach), Kimmich (Bayern Munchen), Kroos ( Real Madrid ), Musiala (Bayern Munchen), Muller (Bayern Munchen), Neuhaus (Monchengladbach), L. Sane (Bayern Munchen), Volland (Monaco), Werner (Chelsea).La Euro-2020, Germania va evolua in compania Frantei, Portugaliei si Ungariei.