Cristiano Ronaldo, despre remiza cu SUA

Portugalia a incheiat la egalitate, scor 2-2, cu SUA, al doilea meci de la Cupa Mondiala, iar Cristiano Ronaldo a incercat sa explice remiza obtinuta in extremis de nationala tarii sale.

Starul lusitanilor a inceput prin a-si scuza coechipierii, despre care crede ca au facut tot ce au putut in teren pentru un rezultat favorabil: "Nu-mi dau seama ce ne-a lipsit, nu exista explicatii sau eu nu pot sa gasesc motive. Am incercat sa obtinem mai mult dar nu am reusit."

Ronaldo nu a vrut sa se ascunda in spatele problemelor fizice despre care s-a vorbit foarte des in ultimul timp si a declarat: "Nu vreau sa ma justific cu problemele mele fizice, cred ca am trecut peste ele. Eu sunt aici, trebuie sa-mi arat valoarea si tot ceea ce pot, evident ca nu mai merita sa vorbesc, toata ziua gasesti in ziare stiri despre genunchiul meu, despre tendinita mea, de aceea nu vreau sa ma justific, sunt aici in carne si oase pentru selectionata si totusi nu ne-am indeplinit obiectivul iar acum o sa vedem ce se va intampla in ultimul joc."

Capitanul portughezilor a recunoscut cu onestitate ca nationala tarii sale a fost supraevaluata. "Este adevarat ca a fost un sezon foarte lung, dar acest lucru s-a intamplat si cu celelalte echipe care sunt aici. Nu cred ca a fost o lipsa de atitudine din partea noastra. Stiam ca nu eram favoriti, niciodata nu am fost. Iluzia ca Portugalia poate sa devina campioana mondiala a fost cava imaginar, in opinia mea. Totul este posibil, dar exista altii care probabil au echipa mai bune ca a noastra si probabil merita mai mult ca noi", a afirmat Ronaldo.

Portugalia depinde in ultimaa etapa de jocul rezultatelor, in care are nevoie de o victorie la scor in fata Ghanei, iar Germania sa invinga SUA.

