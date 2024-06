Italia s-a facut de ras in ultimul amical inainte de Cupa Mondiala

Nationala Italiei a dezamagit, miercuri seara, dupa ce nu a putut invinge modesta formatie a Luxemburgului.

In ultimul joc de pregatire inaintea Mondialului, Squadra Azzura a terminat la egalitate, acasa, scor 1-1, cu o selectionata considerata ca facand parte din lumea a treia a fotbalului european.

Golul italienilor a fost marcat de Marchisio, in minutul 9, in timp ce oaspetii au egalat in prin Chanot cu cinci minute inainte de final.

Nationala lui Cesare Prandelli va pleca spre Brazilia fara sa castige nici un meci in amicale, dupa ce a remizat scor 0-0, in primul joc cu Irlanda.

O alta surpriza a avut loc la Miami, in SUA, unde Anglia a incheiat la egalitate 2-2 cu Ecuadorul. Ambele echipe calificate la turneul final au oferit un spectacol agreabil. Au inscris Ronney (m.29) si Lambert (m.51) pentru englezi, respectiv Valencia (m.8) si Arroyo (m.70) pentru ecuadorieni.

In alte doua partide, Argentina a invins 3-0 Trinidad Tobago cu golurile lui Palacio, Mascherano si Maxi Rodriguez, in timp ce Olanda lui Van Gaal a trecut usor, la Amsterdam, scor 2-0 de Tara Galilor. Au inscris Robben (m.32) si Lens (m.76).

