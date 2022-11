O ciudățenie a Mondialului: de ce se acordă atât de multe minute de prelungiri? Explicația lui Pierluigi Collina

În cele trei meciuri jucate ieri la Campionatul Mondial s-au stabilit patru noi recorduri. reprizele cu cele mai multe minute de prelungiri din istoria CM.

Prima repriză de la Anglia - Iran a fost prelungită cu 14 minute, o decizie justificată pentru că a avut loc accidentarea portarului iranienilor.

A doua repriză a mai fost însă prelungită cu alte 13 minute (s-au acordat 10 minute, apoi partida s-a întins și mai mult după un penalty acordat în urma VAR).

Situații asemănătoare s-au înregistrat și în reprizele secunde ale partidelor Olanda - Senegal și SUA - Țara Galilor, meciuri care s-au terminat la 10 minute după încheierea timpului regulamentar.

De ce recurg arbitri la astfel de măsuri? Pierluigi Collina, șeful comitetului arbitrilor de la FIFA, spune că patru oficiali sunt desemnați să cronometreze timpul pierdut în fiecare partidă, idee ce s-a încercat și la Mondialul din Rusia (2018). FIFA încearcă să compenseze tot timpul în care jocul este oprit din diverse motive: decizii VAR, cartonașe, trageri de timp, înlocuiri și nu numai.

"Gândiți-vă, dacă se dau trei goluri într-o repriză, se mai pierd patru-cinci minute cu celebrarea reușitelor și restartul partidelor", a spus Collina.

Astfel, cu aceste noi reglementări, s-au dat și cele mai târzii goluri de la CM (în partide fără prelungiri). Iranianul Taremi a punctat în minutul 102:30, iar olandezul Klassen a înscris când cronometrul arăta 98:17.

