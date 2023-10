Surpriză uriașă la Mondialul de rugby: Australia, trimisă acasă de Fiji! Cum arată tabloul sferturilor de finală

Australia nu a obțiut calificarea în sferturile de finală ale Cupei Mondiale la rugby, iar Portugalia a obținut prima victorie la un turneu final din istoria ei.

Portugalia a învins selecționata statului Fiji cu 24-23, aceasta fiind prima victorie a lusitanilor la o Cupă Mondială.

Totuși, cei din Fiji au fost extrem de fericiți, pentru că au obținut punctul bonus de care aveau nevoie ca să depășească Australia în clasament.

Cu victorii în fața Australiei și Georgiei, naționala din Fiji a acumulat 11 puncte și a încheiat grupa pe locul doi, după Țara Galilor, dar în fața Australiei.

Astfel, sferturile de finală de la Cupa Mondială de rugby sunt:

Irlanda - Noua Zeelandă

Franța - Africa de Sud

Anglia - Fiji

Țara Galilor - Argentina

