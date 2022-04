Mondialul de snooker: "pungașul" Judd Trump l-a păcălit pe arbitru! Azi încep semifinalele cu patru jucători de top VIDEO

Campionatul Mondial de snooker a ajuns în faza semifinalelor, unde s-au calificat trei "veterani", Ronnie O'Sullivan, John Higgins și Mark Williams, și un lup mai tânăr, Judd Trump.

Ronnie O'Sullivan îl va întâlni pe John Higgins, iar Mark Williams va juca împotriva lui Judd Trump.

Acesta din urmă a oferit un moment comic în sfertul cu Stuart Bingham. Pentru că nu putea lovi bila maro din cauza bilei roz, el i-a arătat arbitrului ceva în tribune, apoi a mutat bila roz din calea bilei albe.

O glumă nevinovată pentru că oricul jocul era câștigat de Judd Trump, iar spectatorii au savurat momentul.

"That was like something out of a sitcom!"

Judd Trump got referee Ben Williams here - much to the delight of the Crucible crowd 🤣@judd147t | @bhw147 | @WeAreWST pic.twitter.com/t5PueFbbrE