Scântei la CNA, în legătură cu postul România TV. De unde a pornit scandalul: ”S-au tras mai multe gloanțe”

Cazul prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, care a fost împușcat miercuri, 15 mai, în fața casei de cultură din orașul Handlova după o ședință de Guvern, a provocat discuţii aprinse la CNA, cu directorul de programe al România TV, Roxana Niculescu.

Conform Paginademedia.ro, totul a pornit după ce Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA, a decis în timpul şedinţei publice de ieri să se autosesizeze, după ce a văzut modul în care a relatat România TV primele momente după atentatul asupra premierului slovac Robert Fico.

„Asistăm la o chestie de manual şi aş vrea să fac o autosesizare acum pe loc. Acum 10 minute, pe posturile noastre de televiziune a apărut informaţia că premierul Slovaciei a fost rănit ca urmare a unor împuşcături.

În timp ce rulau ştirile pe posturile pe care le vedem, eu dădeam refresh pe principalele fluxuri de presă. Bineînţeles că niciunde, în momentul în care vorbesc, nu se spune că primul ministru a fost împuşcat cu mai multe gloanţe aşa cum afirmă bineînţeles doar un post de televiziune din România.

Ei spun ”s-au tras mai multe gloanţe”. Nicăieri nu există date suplimentare conform cărora ar fi fost împuşcat de mai multe ori şi că ar fi în stare gravă. Doar la România TV, din toată lumea asta, vedem că a fost împuşcat şi este în stare gravă.

Eu vorbesc despre modul în care acest post de televiziune adaugă la informaţii. Inclusiv pe Tass, inclusiv pe Reuters, Associated Press, Euronews. Pe absolut toate fluxurile majore din presă şi din lume nu există aceste informaţii pe care le prezintă România TV. Eu doresc să fac autosesizare acum pe loc”, a spus Jucan.

În finalul şedinţei CNA a intervenit şi Roxana Niculescu, director de programe la România TV.

”Ceea ce se întâmplă în acest moment în Slovacia, în Uniunea Europeană, în Europa şi în lume este nu grav, este extrem de grav. Iar ceea ce a relatat România TV la ora 16.00 era fix preluare din presa slovacă.

Politico, un articol pe care l-am transmis doamnei preşedinte Monica Gubernat, dă ştirea conform căreia premierul slovac a fost împuşcat în cap şi în piept la ora 15.31, ceea ce înseamnă ora 16.31, ora României. Informaţiile de la Politico erau tot din presa slovacă, de acolo de unde le-am accesat şi noi şi le-am transmis tot în jurul orei 16.30.

Mai mult. Încep acum să sosească şi poziţiile oficiale din partea autorităţilor slovace. Dacă nu aţi văzut, vă anunţ eu. CNN dă: „Premierul este în stare critică. Premierul slovac ar putea să moară în urma tentativei de asasinat. Este oficial, are răni la abdomen şi la membre”.

Deci nu un singur glonţ l-a atins ci mai multe.

Pot înţelege, ne batem în declaraţii, în acuzaţii. Ne batem în sensul bun al cuvântului. În ceea ce priveşte politica internă, politica editorială a postului de televiziune România TV, dar când Europa fierbe, credeţi că noi ne-am putea permite într-o astfel de situaţie să adăugăm la ştire sau să dezinformăm? Oare atât de nebuni ne puteţi considera?

Ok, pot înţelege subiectivismul, dar până la un punct. Sunt în această meserie ca şi dumneavoastră de 30 de ani. Niciodată, oriunde am lucrat, oriunde am privi, într-o astfel de situaţie, când Europa este în pragul războiului, să spui că postul de televiziune...Deja acum s-a trecut peste o linie roşie”, a replicat Roxana Niculescu, potrivit sursei citate.

„Doamna Niculescu, chiar cred că exageraţi, fiindcă am spus un lucru foarte simplu. La ora la care, aici cu toţii de faţă am sesizat textul care era titrat la România TV, aveam în faţă deschise fluxurile de presă din Europa. Niciunul nu făcea referire la două informaţii pe care postul dumneavoastră le-a difuzat, şi anume: faptul că este în stare gravă - toate fluxurile de presă în acel moment, la ora 16.10, spuneau că nu se cunoaşte starea şi nu s-a dat nicio declaraţie din partea poliţiei, cabinetului sau alte zone de informaţii - şi că ar fi fost rănit de mai multe gloanţe. Dar cel mai important că era în stare gravă”, a continuat Valentin Jucan.

„Ceea ce s-a şi confirmat, domnule Jucan”, a spus Roxana Niculescu.

„Doamna Niculescu, eu nu mai doresc să continui dialogul cu dumneavoastră. Când va fi, dacă aşa se pune problema şi doriţi să faceţi un subiect din asta, vă rog frumos faceţi un subiect din Valentin Jucan. Când va veni raport pe ordinea de zi, îl discutăm, şi dacă doriţi să mă daţi în judecată, faceţi-o!”, a mai afirmat Jucan.

„Domnule Jucan, sunteţi secretar de stat, sunteţi membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, aţi făcut o acuzaţie la adresa postului de televiziune pe care îl reprezint, tot în şedinţă publică eu v-am răspuns.

Nu v-am acuzat de absolut nimic, am răspuns acuzaţiilor dumneavoastră. La ora 15.31 de minute pe fluxul Politico era această ştire, sursa era presa slovacă, de unde şi-au luat toţi informaţia la început, pentru că nu are nimeni corespondenţi în Slovacia”, a încheiat Roxana Niculescu.

