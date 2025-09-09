Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

CNA a dispus eliminarea de pe Internet a conferinței în care medici români au susținut idei false despre pandemie și despre vaccinare. Sesizarea a venit de la Colegiul Medicilor

Autor: Mihai Diac
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 18:16
206 citiri
Medici în timpul unei operații - FOTO: Pixabay

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) anunță că a dispus eliminarea, de pe YouTube și de pe Facebook, a înregistrării unei conferințe în care medici români au susținut idei controversate, nedemonstrate, cu privire la pandemia Covid și la vaccinuri.

Această decizie a CNA, anunțată la data de 9 septembrie 2025, a venit ca urmare a unei sesizări din partea Colegiului Medicilor din România (CMR), care a calificat conferința, desfășurată la Brașov, drept „manifestare pseudo-ştiinţifică” şi a cerut înlăturarea materialelor pe motiv că încalcă „principiile medicinei bazate pe dovezi şi periclitează sănătatea publică”, informează Pagina de Media la data de 9 septembrie 2025.

Potrivit acestei surse, CMR a sesizat CNA la data de 6 septembrie 2025, explicând că transmisia online a „conferinţei” de la Brașov „contravine principiilor medicinei bazate pe dovezi ştiinţifice valide” şi „diminuează încrederea în ştiinţă şi profesionişti”, cu „risc imens pentru sănătatea publică”. Manifestarea de la Brașov a fost reflectată în presa generalistă drept o conferinţă controversată cu teorii conspiraţioniste despre vaccinare, „morţi subite” şi „controlul maselor”.

„Un astfel de conţinut în mediul online atinge în mod direct principiile de sănătate publică, afectând sistemul de sănătate şi încrederea pacienţilor în medici şi profesia medicală. Parcurgând titlurile sesiunilor din această manifestare, considerăm că acestea nu au legătură nici cu medicina, nici cu ştiinţa”, preciza reclamaţia formulată de Colegiul Medicilor.

În paralel, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, declara că ia în calcul să sesizeze Parchetul cu privire la "conferința" care s-a desfășurat la Brașov.

#CNA, #medici, #Colegiul Medicilor, #pandemie, #pandemie coronavirus Romania, #pandemie covid, #brasov , #sanatate
