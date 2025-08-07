„Atenție! Acest material poate afecta dezvoltarea minorilor”. Noul cod de reglementare CNA a intrat în vigoare

Autor: Aniela Manolea
Joi, 07 August 2025, ora 14:42
„Atenție! Acest material poate afecta dezvoltarea minorilor”. Noul cod de reglementare CNA a intrat în vigoare
Noul cod de reglementare CNA a intrat în vigoare FOTO Facebook/CNA

Noul Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual, adoptat de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), a intrat în vigoare de joi, 7 august. Modificările aduse legislației din domeniu vizează o actualizare legislativă adaptată noilor realități tehnologice, sociale și informaționale.

Potrivit unui comunicat al CNA, Noul Cod reflectă extinderea competențelor CNA, în linie cu modificările legislative adoptate prin transpunerea Directivei (UE) 2018/1808 privind serviciile mass-media audiovizuale în Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Codul se aplică în continuare programelor difuzate de posturile TV și radio, serviciilor media audiovizuale la cerere (video-on-demand), dar și serviciilor care își distribuie conținutul audiovizual prin platforme de partajare a materialelor video, dacă acestea se află sub jurisdicția României, prin aceste modificări fiind creat un cadru coerent de reglementare care oferă același nivel de protecție și responsabilitate în mediul digital, precum în televiziune sau radio.

În documentul aprobat de CNA, sunt definite clar concepte precum:

  • dezinformare - cu intenție și impact negativ;
  • informare incorectă - neintenționată dar cu efecte dăunătoare;
  • conținut ilegal - instigare la ură, terorism, pornografia infantilă etc.;
  • creator de conținut online - persoană cu răspundere editorială;
  • conținut dăunător - frică, teroare, violență nejustificată.

Totodată, este consolidată protecția minorilor prin interdicții mai stricte privind difuzarea de imagini sau declarații ale minorilor în contexte sensibile; condiții clare pentru participarea minorilor în programe media; obligativitatea restricționării accesului la conținut potențial nociv pentru minori, inclusiv în online.

„Informațiile din acest program nu au bază științifică”

Este stipulată etichetarea și avertismente clare prin obligația de a semnaliza conținutul sensibil prin mesaje de tip: „Atenție! Acest material poate afecta dezvoltarea minorilor”; „Informațiile din acest program nu au bază științifică”; „Acest program este o ficțiune” (pentru reality show-uri cu elemente de regie).

Toți furnizorii trebuie să asigure, treptat, accesul persoanelor cu dizabilități (prin subtitrare, limbaj mimico-gestual, audio-descriere etc.).

Publicitatea pentru jocuri de noroc este reglementată mai strict: restricții orare, interzicerea adresării către minori, limitări privind promovarea agresivă, iar în cazul suplimentelor alimentare, se interzic afirmațiile înșelătoare sau prezentarea acestora ca alternative la tratamente medicale.

Codul recunoaște și reglementează mesajele de interes public ca formă distinctă de comunicare media, printre exemplele de mesaje de interes public reglementate numărându-se: campanii privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului (ex. prevenirea discursului instigator la ură); revenirea consumului de droguri sau alcool în rândul minorilor; informări privind sănătatea publică sau protecția mediului; alerta răpire minor - sistem național de difuzare în cazuri de dispariție.

Sunt stabilite reguli privind marcarea lor, separarea de conținutul editorial sau comercial, și condițiile de difuzare.

Sancționarea conținutului de tip dezinformare

Codul oferă bază legală pentru sancționarea conținuturilor care răspândesc dezinformare, protejând spațiul public informațional fără a limita libertatea de exprimare și stabilește obligații sporite pentru serviciile media audiovizuale la cerere (video-on-demand) de a include și de a le evidenția corespunzător, contribuind astfel la sprijinirea producției locale și a diversității culturale.

Se deschide posibilitatea parteneriatelor între CNA și industrie (platforme, creatori, societate civilă) pentru asigurarea respectării obiectivelor de interes public prin mecanisme moderne de auto-reglementare asistată.

„Noul Cod nu restrânge libertatea de exprimare, ci oferă mecanisme clare pentru a o proteja de abuzuri și derapaje. Este un instrument prin care CNA pune ordine acolo unde riscurile informaționale scapă de sub control - fie că vorbim de conținut online, platforme video sau televiziune”, mai transmite CNA.

#CNA, #audiovizual, #dezinformare, #minori, #libertate exprimare , #CNA
