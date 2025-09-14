CNA va solicita președintelui Nicușor Dan să introducă educația media în strategia privind securitatea națională. „Suntem vulnerabili”

Vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregătește o solicitare către președintele Nicușor Dan pentru ca educația media să fie introdusă în strategia privind securitatea națională. El a menționat că educația media nu trebuie să fie o materie în plus, ci poate fi inserată în toate materiile. Jucan s-a întrebat cum un tânăr care nu a trăit în comunism poate fi nostalgic după perioada de dinainte de 1989. ”Am descoperit cuiburi în online care erau formate din grupuri de tineri care promovau ideile socialiste, comuniste și fasciste”, a explicat el.

Valentin Jucan a fost întrebat duminică, la Digi 24, cum ar descrie societatea românească în fața acestui război hibrid al Rusiei.

”Suntem vulnerabili. Cât de vulnerabili suntem în fața războiului informațional pe care și președintele României l-a numit ca atare? (...) Mi-e teamă că dacă anul viitor am avea din nou alegeri cred că rezultatul ar fi cam același. Și asta nu din cauză că autoritățile nu dau jos suficient de mult conținut, ci probabil din cauză că nu avem cum să facem educație media într-un an, educație pe care nu am făcut-o în 30 de ani, nu au cum instituțiile să recupereze încredere într-un an cât nu au câștigat în 30 de ani”, a afirmat vicepreședintele CNA.

El a afirmat că educația media trebuie să reprezinte o chestiune de siguranță națională.

”Atmosfera din societate este una care nu îmi dau seama când va exploda în sensul de clocot al ideilor și de renunțare a oricărui dialog civilizat. Ești ori-ori. Ori al lui, ori al celuilalt. Trebuie să recunosc că acest element la care se adaugă copiii pe care îi vedem abandonați în fața ecranelor cu un comportament total în zona anxietății, în zona lipsei și a pierderii de identitate, în zona abandonului complet în fața unei tehnologii pe care nu o conștientizează. Faptul că știu tehnicalități nu înseamnă că o conștientizează. Acești tineri care urmează să voteze peste patru, cinci, opt ani sau cărora trebuie să le predăm viitorul acestei țări sunt un risc sau sunt într-un risc extrem de pregnant. Este o chestiune de siguranță națională educația media. Noi pregătim o solicitare către președinte de a introduce în strategia privind securitatea națională educația media”, a explicat Valentin Jucan.

El a adăugat că educația media nu trebuie să însemne o materie în plus pentru elevi, ci trebuie inserată în toate materiile.

”Vom solicita Administrației Prezidențiale să dedice un capitol foarte clar educației media. Și educația media nu înseamnă neapărat o materie în plus, nu susținem acest lucru. (...) Educația media trebuie inserată în toate materiile. Și am să dau un exemplu: istoria. Cum se poate ca un tânăr care nu a trăit în comunism să fie nostalgic după comunism? Evident că nu trăiește un sentiment real de nostalgie, dar el se manifestă și propagă în jurul său această iluzie a unor vremuri demult apuse, Epoca de Aur, în care se trăia mult mai bine”, a afirmat vicepreședintele CNA. El a precizat că sunt grupuri online de tineri care promovează idei comuniste și fasciste.

”Este o întrebare la care sociologii, profesorii, psihologii ar trebui să vină și să ofere un răspuns chiar public fiindcă acest comportament noi îl vedem și în online pentru că primim sesizări privind promovarea regimului comunist. Am descoperit cuiburi în online care erau formate din grupuri de tineri care promovau ideile socialiste, comuniste și fasciste. Ei fiind reali, nu discutăm de boți sau un comportament neautentic. Discutăm despre tineri români care s-au organizat în aceste așa-zise cluburi de discuții, dar care promovează în online inclusiv prin intermediul luărilor de poziție și conținutului creat regimul comunist”, a mai declarat Valentin Jucan.

