CNA ar putea solicita din nou televiziunilor și radiourilor să difuzeze spoturi de interes public. Ce propune comisia pentru combaterea violenței domestice

Parlamentarii propun un proiect de lege prin care CNA poate cere televiziunilor și radiourilor să difuzeze clipuri de interes public. Propunerea vine în urma audierii de marți a vicepreședintelui CNA, Valentin Jucan, în Comisia comună pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – ”România fără violenţă domestică”, din Parlamentul României, potrivit G4Media.

”Tot mai multe emisiuni transformă agresivitatea și umilirea în divertisment. Demnitatea umană și protecția minorilor nu se negociază pentru audiență. Vicepreședintele CNA a atras atenția că sancțiunile aplicate posturilor TV sunt prea mici în raport cu gravitatea derapajelor și că este nevoie de un cadru legislativ mai ferm. De asemenea, a subliniat importanța colaborării dintre CNA și ANCOM pentru supravegherea conținutului violent din mediul online, unde nivelul agresivității este tot mai ridicat”, a scris Alina Gorghiu, fosta ministră a Justiției pe Facebook.

Gorghiu a vorbit despre proiectul legislativ care ar urma să fie depus și a dat un exemplu de clip care ar putea fi solicitat de CNA:

”Tot astăzi, am stabilit să inițiem un proiect de lege prin care CNA să poată solicita din nou posturilor TV și radio difuzarea clipurilor de interes public – campanii care pot informa, educa și chiar salva vieți. Un exemplu concret: clipurile care explică utilitatea monitorizării agresorilor prin brățara electronică, un sistem care oferă protecție reală victimelor violenței domestice”.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, preciza la finalul lunii septembrie, în plenul Parlamentului, că în primele luni ale anului au fost înregistrate peste 27.000 de cazuri de violență domestică. Ministrul a precizat însă că doar 40% din ordinele de protecție eliberate de Poliție în cazuri iminente de pericol sunt confirmate ulterior de instanță.

