CNAIR a început predarea marilor investiții în autostrăzi către compania creată în cadrul PNRR. Care sunt autostrăzile implicate

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a început să predea marile proiecte de infrastructură rutieră din România către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), care a fost creată în cadrul unui jalon obligatoriu al PNRR. Noua companie a început deja și o investiție nouă proprie de 1 miliard de euro.

Deoarece derularea proiectelor construcțiilor de autostrăzi s-a făcut într-un ritm lent la CNAIR în ultimele două decenii, noua stuctură încearcă o abordare diferită, cu mai puțin de 100 de angajați față de cei 7.000 ai CNAIR.

Compania este condusă de Gabriel Budescu, care a fost șef la Direcția Tehnică din CNAIR mai mulți ani, coordonând dezvoltarea proiectelor rutiere.

„Am lucrat în CNAIR, am reușit să impun unele puncte de vedere, unele măsuri pe care le-am dorit eu. Și aici avem o structură suplă, îmi doresc să rămână la fel de suplă. În momentul când o să extindem compania cu personal, acesta va fi direct pe șantiere. Nu vrem să creăm un mamut, cum a fost cel de cum a ajuns CNAIR-ul, vrem o companie suplă care să funcționeze ca orice companie privată și scopul să fie să livrăm, scopul să fie ca proiectul să fie în centrul activității noastre”, a explicat Gabriel Budescu, citat de HotNews.ro.

Ads

Proiectele care urmează să fie preluate complet de CNIR în următorii 3 ani includ:

Autostrada „Unirii A8” – Târgu Mureș-Târgu Neamț (secțiunea Miercurea Nirajului – Leghin)

Autostrada „Unirii” A8 Târgu Neamț – Iași – Ungheni

Autostrada A13 Bacău – Brașov

Autostrada A3 Ploiești – Brașov

Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț

Drumul Expres Focșani – Brăila

Drumul Expres Filiași – Târgu Jiu

Noul proiect de 1 miliard de euro, pornit chiar de CNIR vizează construcția unui drum de mare viteză București – Giurgiu (legătura cu viitorul Pod peste Dunăre Giurgiu – Ruse 2).

„Eu am o echipă tânără, cum reușisem să creez și la CNAIR, la Direcția Tehnică, cu care am realizat proiecte frumoase. Autostrada A7 a fost primul proiect care a plecat la execuție după ce s-a finalizat proiectarea, cu tot cu autorizația, cu acord de mediu, cu tot ce trebuie. Momentul când am luat autorizația de construire pe A7, au fost colegi care se mirau cum ne-am reușit să luăm autorizația dacă n-avem constructor și le-am zis că asta e normalitatea de fapt, asta trebuie făcut, întâi să ai autorizație și după aia să selectezi constructorul și așa cum am reușit acolo, o să reușim și aici”, a mai spus directorul CNIR.

La finalizarea predării investițiilor, CNAIR se va ocupa exclusiv cu administrarea infrastucturii rutiere.

Ads