Gata cu teribilismul pe autostrăzile și drumurile din România. Sistemul care va da amenzi automat dacă șoferii au depășit viteza

Camerele vor fi instalate pe mai multe drumuri din România FOTO CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va monta 400 de camere video pe principalele drumuri și autostrăzi din România. Acestea vor face parte din sistemul național e-Sigur și vor detecta viteza instantanee, dar și viteza medie a vehiculelor, pentru a combate accidentele rutiere.

Astfel, dacă o mașină ajunge dintr-un punct în altul mai repede decât ar putea, legal, șoferul va fi amendat pentru viteză. Camerele de supraveghere moderne vor face parte din sistemul e-Sigur, au declarat pentru ProMotor reprezentanții CNAIR.

Cum va funcționa sistemul e-Sigur

Noile camere vor fi dotate cu radar omologat și vor fi conectate la un sistem centralizat de monitorizare. Pe DN1 vor exista, de exemplu, 28 de puncte de supraveghere. Fiecare cameră va înregistra numerele de înmatriculare și va transmite datele către serverul central, unde se calculează automat viteza medie pe o anumită distanță.

„De exemplu, să spunem că o cameră e montată pe DN1, la ieșire din Ploiești, iar o alta la Săftica. Distanța între cele două e de 30 de kilometri, iar dacă se respectă limita maximă de viteză impusă pe această secțiune, 70 km/h, drumul se parcurge în cel mai bun caz în 25 de minute. Dar dacă o mașină e înregistrată de prima cameră la ora 10:00, iar de cea de-a doua la 10:20, sistemul va detecta automat că distanța a fost parcursă, în medie, cu 90 km/h. Situație în care vei primi amenda acasă, pentru depășirea cu 20 km/h a limitei legale. Practic, nu mai poți „fenta” radarul, circulând cu viteză redusă doar până treci de acesta”, a declarat purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, a explicat pentru ProMotor.

Sistemul de detecție a vehiculelor care depășesc limita de viteză va fi automatizat, la fel ca în cazul camerelor de rovinietă. Când va fi identificat un vehicul care a depășit limita legală, va fi făcută o succesiune de poze. Un ofițer de poliție va analiza imaginile. În funcție de situație, va dispune măsurile care se impun, iar șoferii care au încălcat legea vor primi amenda acasă, prin poștă.

Lista drumurilor supravegheate

Majoritatea camerelor vor fi montate pe drumurile naționale, în afara localităților, dar și pe toate autostrăzile din România, inclusiv pe zonele vechi ale A1 și A2. Pe autostrăzile construite mai recent, camerele există deja și trebuie doar conectate la sistemul e-Sigur.

Compania Națională de Drumuri a stabilit deja o listă preliminară cu drumurile din România unde vor fi montate aceste radare fixe:

- DN1: 28 de puncte de supraveghere

- DN2: 22 de puncte de supraveghere

- DN6: 24 de puncte de supraveghere

- DN7: 17 puncte de supraveghere

- DN11: 13 puncte de supraveghere

- DN17: 18 puncte de supraveghere

- DN67: 14 puncte de supraveghere

Montarea acestor camere de supraveghere ar urma să înceapă anul viitor atât pe drumurile naționale, cât și pe A1 și A2. Pe restul autostrăzilor, care au fost construite mai recent, deja aceste camere sunt montate și nu trebuie decât conectate la sistemul e-Sigur.

Deocamdată, niciun sistem fix de detectare a vitezei nu este pus în funcțiune.

