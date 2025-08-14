Bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor, susține CNAS. Explicațiile instituției

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat joi, 14 august, într-un comunicat de presă, că în prezent instituția dispune de credite de angajament care asigură continuitatea tratamentelor pentru bolnavii de cancer.

CNAS precizează că „deficitul de credite bugetare” generează „întârzieri în decontarea facturilor către furnizori”, dar tratamentele sunt în continuare acordate în baza respectivelor credite de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Potrivit sursei citate, fondurile pentru tratamentele oncologice au fost prevăzute în bugetul aprobat pentru anul 2025, dar creșterea numărului de pacienți și extinderea accesului la terapii inovatoare au condus la un necesar financiar suplimentar, pentru care CNAS a solicitat fundamentat fonduri prin proiectul de rectificare bugetară.

„Până la aprobarea rectificării bugetului FNUASS1 cu sumele necesare, CNAS va utiliza toate mecanismele interne de redistribuire între indicatorii clasificației bugetare, astfel încât să fie asigurat accesul continuu și neîntrerupt al pacienților la tratamente”, precizează instituția.

CNAS continuă demersurile către instituțiile abilitate ale statului pentru suplimentarea bugetului FNUASS cu creditele bugetare necesare decontării medicamentelor la termenele legale de plată. Aceste demersuri vizează atât asigurarea continuității tratamentelor, cât și respectarea obligațiilor contractuale față de furnizori.

CNAS reiterează angajamentul de a colabora cu asociațiile de pacienți, cu furnizorii și cu autoritățile centrale pentru asigurarea celor mai bune condiții posibile de tratare a bolnavilor.

