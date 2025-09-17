Lucian Duţă, fost preşedinte CNAS, la un pas de a ieși din penitenciar. ICCJ i-a suspendat executarea pedepsei

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 16:24
221 citiri
Lucian Duţă, fost preşedinte CNAS, la un pas de a ieși din penitenciar. ICCJ i-a suspendat executarea pedepsei
FOTO Pixabay

Judecătoarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), Adriana Ispas, a admis în principiu recursul în casație formulat de fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, medicul Lucian Duță, și a dispus suspendarea executării condamnării până la soluționarea pe fond a căii extraordinare de atac, relatează luju.ro.

Decizia vine la mai bine de trei ani de la momentul condamnării sale. În 25 iulie 2022, Duță fusese condamnat de judecătoarele Daniela Panioglu și Alina Nadia Gulutanu la 6 ani de închisoare pentru luare de mită, o faptă care, potrivit apărării, era deja prescrisă la momentul pronunțării sentinței.

Prin hotărârea de miercuri, medicul urmează să iasă din penitenciar și să aștepte în libertate verdictul definitiv în recursul în casație.

„Hotărârea ICCJ este una în premieră, din informațiile pe care le deținem, practică până în momentul de față fiind că persoană condamnată să rămână în penitenciar pe durata judecării recursului în casație, chiar dacă în final acesta avea să fie admis. Este un mod de a face justiție cât se poate de sănătos, cu respectarea drepturilor fundamentale, în condițiile în care prin suspendarea executării pedepsei odată cu admiterea în principiu a recursului în casație se evită practic situațiile în care condamnații mai stăteau câteva luni după gratii, până la soluționarea recursului în casație pe fond în sensul achitării și eliberării lor (a se vedea în acest sens cazurile Robert Roșu sau Cristian Popescu Piedone). Cu alte cuvinte, mai erau ținuți câteva luni în detenție pentru a fi apoi achitați definitiv și eliberați”, scrie sursa citată”, notează sursa citată.

Lucian Duță este reprezentat de avocatul Flavius Radu din Baroul București.

George Simion, indignat după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Încearcă să compileze niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”
George Simion, indignat după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Încearcă să compileze niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”
Președintele AUR, George Simion, a reacționat cu indignare după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de...
Călin Georgescu se compară cu Donald Trump după ce a fost acuzat de tentativă de lovitură de stat: „De ce se dorește înlăturarea mea?”
Călin Georgescu se compară cu Donald Trump după ce a fost acuzat de tentativă de lovitură de stat: „De ce se dorește înlăturarea mea?”
Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 17 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov pentru a semna controlul judiciar impus în dosarul în care este trimis în judecată...
#CNAS, #pedeapsa, #ICCJ, #dosar , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat din Romania, de la un salariu de 4.000 Euro, si a ajuns sa castige 60.000 Euro lunar si sa "straluceasca" in Champions League
Digi24.ro
Un doctor si-a lasat pacientul pe masa de operatie ca sa intretina relatii intime cu asistenta. Acum, isi poate relua cariera in Anglia
DigiSport.ro
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din Bucuresti

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Georgescu ar putea fi numit purtător de cuvânt al Rusiei la București". Ironie fină a unui politolog la adresa fostului candidat suveranist la prezidențiale
  2. Obiceiul patronilor români: Munca nedeclarată. Neregulile descoperite după 2.000 de controale făcute la nivel național
  3. Lucian Duţă, fost preşedinte CNAS, la un pas de a ieși din penitenciar. ICCJ i-a suspendat executarea pedepsei
  4. Monarhia britanică, atacată dur de CTP. La zeci de ani distanță, Ceaușescu și Trump, plimbați cu caleașca pentru interese financiare obscure. "Nu e rău să luăm bani de la mârlani"
  5. Expertiza INML confirmă că Toto Dumitrescu a consumat cocaină înainte să se urce la volan. Procurorii îl vor în arest
  6. Reacția furioasă a Israelului la planul de sancțiuni UE pentru încălcarea drepturilor omului în Gaza: ”Încurajați o organizație teroristă!”
  7. Președintele Cehiei și-a făcut vacanța în România: a căutat cazări modeste, în anonimat. Cu ce impresie a rămas
  8. Trump, primit cu onoruri regale la Castelul Windsor la începutul vizitei istorice în Marea Britanie VIDEO
  9. Papa Leon își reînnoiește apelurile „pentru un armistițiu și eliberarea ostaticilor” în Gaza. „Poporul palestinian continuă să trăiască în frică”
  10. Noi aeronave și efective militare ale SUA vor fi dislocate în România. Președintele Nicușor Dan informează Parlamentul că a aprobat suplimentarea forțelor la Baza Mihail Kogălniceanu