Lucian Duţă, fost preşedinte CNAS, la un pas de a ieși din penitenciar. ICCJ i-a suspendat executarea pedepsei

Judecătoarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), Adriana Ispas, a admis în principiu recursul în casație formulat de fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, medicul Lucian Duță, și a dispus suspendarea executării condamnării până la soluționarea pe fond a căii extraordinare de atac, relatează luju.ro.

Decizia vine la mai bine de trei ani de la momentul condamnării sale. În 25 iulie 2022, Duță fusese condamnat de judecătoarele Daniela Panioglu și Alina Nadia Gulutanu la 6 ani de închisoare pentru luare de mită, o faptă care, potrivit apărării, era deja prescrisă la momentul pronunțării sentinței.

Prin hotărârea de miercuri, medicul urmează să iasă din penitenciar și să aștepte în libertate verdictul definitiv în recursul în casație.

„Hotărârea ICCJ este una în premieră, din informațiile pe care le deținem, practică până în momentul de față fiind că persoană condamnată să rămână în penitenciar pe durata judecării recursului în casație, chiar dacă în final acesta avea să fie admis. Este un mod de a face justiție cât se poate de sănătos, cu respectarea drepturilor fundamentale, în condițiile în care prin suspendarea executării pedepsei odată cu admiterea în principiu a recursului în casație se evită practic situațiile în care condamnații mai stăteau câteva luni după gratii, până la soluționarea recursului în casație pe fond în sensul achitării și eliberării lor (a se vedea în acest sens cazurile Robert Roșu sau Cristian Popescu Piedone). Cu alte cuvinte, mai erau ținuți câteva luni în detenție pentru a fi apoi achitați definitiv și eliberați”, scrie sursa citată”, notează sursa citată.

Lucian Duță este reprezentat de avocatul Flavius Radu din Baroul București.

