Clarificări de la CNPP legate de pensiile calculate greșit: „Vă asigur că în orice situație verificăm, ne asumăm greșelile și corectăm acolo unde este cazul”

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 16:31
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Clarificări de la CNPP legate de pensiile calculate greșit: „Vă asigur că în orice situație verificăm, ne asumăm greșelile și corectăm acolo unde este cazul”
Pensionar FOTO Hepta

Verificările Curții de Conturi s-au făcut pe un eșantion de dosare de pensie, iar acest lucru nu înseamnă că 2,2 milioane de pensii au fost calculate greșit, a declarat președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Vasilica-Valentina Robu, într-o postare publicată, vineri, 6 noiembrie, pe pagina oficială a instituției.

„În ultima perioadă, în spațiul public, au apărut informații potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Înțeleg îngrijorarea pe care aceste informații false au generat-o. Vă asigur că în orice situație verificăm, ne asumăm greșelile și corectăm acolo unde este cazul. Întotdeauna vom respecta drepturile pensionarilor. Și mai cred că acest lucru este foarte important în sensul de a clarifica lucrurile cu calm și responsabilitate. Toate au pornit de la Raportul Curții de Conturi, aferent anului financiar 2024. Astfel de controale, Casa Națională le are în fiecare an. Vreau să fac o precizare importantă: cifra de 2,2 milioane nu înseamnă că au fost verificate individual 2,2 milioane de dosare și că toate au fost găsite cu probleme. A fost verificat un eșantion, iar numărul de dosare cu erori a fost extrapolat. Să luăm un exemplu simplu: dacă la nivelul anului 2024 erau în plată circa 3,7 milioane de pensionari, beneficiari de pensie pentru limită de vârstă, iar într-un control sunt verificate prin sondaj 20 – 30 de dosare și se constată probleme în 3, 4, 5 dosare dintre ele, asta nu înseamnă că toate cele 3,7 milioane de pensii sunt calculate greșit”, a punctat Robu, pe Facebook.

Potrivit șefei CNPP, în general erorile au fost în sume mici, iar „oamenii primesc oricum banii înapoi retroactiv de la data la care li se cuveneau de drept”, 12

„Trebuie să ținem și de faptul că misiunea Curții de Conturi durează aproximativ 4-6 luni și nu vizează exclusiv dosarele de pensii. Pe parcursul misiunii de audit este verificată întreaga activitate a Casei Naționale de Pensii Publice – partea financiară, juridică, de audit intern, resurse umane și alte componente ale activității instituției. În mod firesc, verificările se realizează prin sondaj. Raportul consemnează constatări și stabilește măsuri însoțite de termene pentru verificarea și clarificarea acestora. Casa Națională de Pensii Publice a tratat și tratează cu seriozitate fiecare constatare. Verificăm situațiile semnalate și acolo unde se confirmă diferențe, luăm măsurile legale pentru ca pensionarii să primească toate drepturile care li se cuvin, adică de la data de când pensionarul era îndreptățit să le primească. Vă asigur, așadar, să nu priviți cifra de 2,2 milioane ca pe un verdict asupra pensiei dumneavoastră. Nu 2,2 milioane de dosare au fost calculate greșit. Cred, de asemenea, cu tărie, că drepturile plătite de casele de pensii sunt stabilite conform legii și reflectă munca de o viață a fiecăruia dintre dumneavoastră”, a menționat sursa citată.

Un raport al Curții de Conturi a României, publicat în septembrie 2026, în urma unei misiuni de audit desfășurate în perioada 18 august 2025 – 27 februarie 2026, asupra activității CNPP din 2024, a evidențiat probleme privind calcularea și recalcularea pensiilor. Astfel, auditorii au identificat suspiciuni privind preluarea unor punctaje mai mici decât cele cuvenite în cazul a 2.211.060 de beneficiari.

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