Calvarul deciziilor haotice de la CNPPR devoalat de angajații stresați de ritmul de lucru impus de lipsa sistemelor de calcul

Numirile în posturi de importanță națională s-au făcut de 35 de ani de către decidenții politici, în funcție de interesele personale, mai puțin contând experiența celui numit în domeniul sinecurii arondate partidului. Nimic nou până aici. Așa se pare că funcționează și în alte democrații, mai vechi decât a noastră: interesele și sinecurile fac parte din ecuația existențială a politicii globale.

Ce este diferit la noi față de alte democrații este faptul că acolo influența politică s-a oprit după numirea candidatului în funcția vizată. După aceea, menținerea sa pe post este strict dependentă de expertiza și de rezultatele înregistrate în exercitarea atribuțiilor de manager sau coordonator de procese. Nimeni și nimic nu intervine pentru menținerea sa în funcție, în cazul unor gafe, greșeli în luarea deciziilor, amânări ale țintelor previzionate sau, mai grav, pierderi grosolane. Constatarea acestora duce la înlocuirea imediată a incapabilului, pentru că menținerea sa ar putea periclita soarta voturilor partidului care îl susține.

La noi, după numirea – de multe ori neinspirată – pe un post bine remunerat, protecția inițiatorilor se extinde și pe perioada mandatului funcționarului. De multe ori, gafele în exercitarea îndatoririlor de serviciu pot duce chiar și la pierderi de mii de voturi din partea simpatizanților partidului care l-a numit.

Odiseea conducerii CNPPR este destul de delicată, nu doar prin prisma influenței directe asupra vieții oamenilor ieșiți din activitate, ci și prin cinismul deciziilor, uneori defavorabile cetățenilor, luate doar pentru a salva menținerea pozițiilor stabilite pe algoritm, după alegerile parlamentare.

Între anii 2020–2025, conducerea CNPPR a fost încredințată de PNL d-lui Daniel Baciu, membru de bază al organizației PNL din județul Dolj. Ministerul Muncii, în acea perioadă, era condus de Violeta Alexandru, tot de la PNL, cea care a propus prorogarea Legii 127/2019 și care răspundea și de activitatea de la CNPPR. Domnia sa nu a sesizat starea evoluției tehnico-administrative și dotările anacronice pentru etapa aceea, din centrele de calcul ale CNPPR. Pentru o lege aflată în vigoare, ar fi trebuit, cel puțin, să verifice logistica necesară punerii în aplicare a prevederilor de recalculare, care trebuiau să producă cel mai mare efect la 1 septembrie 2020.

Numirea d-nei Raluca Turcan la Ministerul Muncii, în guvernul Orban 2, a făcut ca propunerea angajării temporare a 1.000 de specialiști IT (??!) să fie bugetată și aprobată abia după doi ani de la intrarea în vigoare a Legii 127. Dl. Baciu nu a fost întrebat, nu a fost deranjat de nimeni, deși treaba dumnealui era să pună în aplicare prevederile legii.

Au mai trecut trei ani până când guvernul PSD–PNL, numit în 2023, cu premier pe dl. Marcel Ciolacu și ministru al muncii pe d-na Simona Bucura Oprescu, a scos o nouă lege, 360/2023, cu intrarea în vigoare a recalculărilor la 1.09.2024. În tot acest timp, nu mai puteai vedea altceva, la știrile TV, decât interviuri filmate cu președintele CNPPR, dl. Baciu, care explica doct cum pensionarii o vor duce mult mai bine după aplicarea noii legi a pensiilor, făcută de liberali pentru pensionari.

Între timp, problemele de management nu au fost analizate, nu s-au văzut lipsurile în pregătirea hard și soft pentru rularea programelor de recalculare. Sumele alocate – atât pentru plata specialiștilor IT, care s-au dovedit depășiți de complexitatea procesului de recalculare, cât și pentru plata achiziției softului – au fost de ordinul sutelor de milioane de lei. Și nimeni nu s-a întrebat de ce, dacă au fost alocate și resurse și oameni pregătiți, aplicarea recalculării dosarelor de pensii nici acum nu s-a încheiat.

Dl. D. Baciu a fost înlocuit în mai 2025, PNL numind la conducerea CNPPR un alt membru de bază, cum altfel, pe dl. Nicolae Giugea. La sfârșit de iulie, când s-a pus problema sporurilor, a ieșit la suprafață și dezastrul de la CNPPR.

Consecințele sinecurilor perpetuate: după 5 ani de la intrarea în vigoare a Legii 127, votată în unanimitate de toate partidele parlamentare, mai puțin USR, inepțiile manageriale de la nivelul CNPPR au generat prorogarea aplicării legii. După 3 ani de controverse, odată cu emiterea noii Legi 360/2023, s-au produs întârzieri nepermise în calcularea și emiterea deciziilor de pensionare, în baza noilor prevederi.

În tot acest timp, managementul CNPPR, respectiv dl. Baciu, nu a fost deranjat de întârzierile provocate în aplicarea legislației de niciun organ de conducere politic sau administrativ. Ca în final să constatăm că cei 1.000 de „specialiști IT” nu prea erau specialiști IT, ci alte sinecuri. Softul comandat a tot crăpat în rulare, necesitând refaceri repetate ale recalculărilor.

Și, colac peste pupăză, când a izbucnit scandalul cu încetarea angajărilor temporare ale celor 1.000 de IT-iști, s-a descoperit că în centrele de calcul sau în sediile județene ale CNPPR nu prea mai avea cine să lucreze. Management, nu glumă.

Cum a fost posibil ca atâția ani nimeni să nu-l întrebe nimic pe dl. Baciu, iar acum, când puroiul a ieșit în toată splendoarea sa la suprafață, nimeni să nu se fi hotărât să ceară socoteală celor care au condus atâția ani CNPPR și care, sigur, au luat bani mulți pentru „realizările” lor – și nu după 5 ani, ci lună de lună?

Timp în care noi, seniorii, am așteptat cu sufletul la gură, sperând că poate se vor îndura și luna viitoare să ne refacă calculele decise de ei. Tot 5 ani. A naibii coincidență.

În prezent, dl. Florin Manole, de la PSD, noul ministru al Muncii, a declarat că din 15 iulie se rulează mica recalculare. Restanțele de la marea recalculare nu se știe în ce stadiu mai sunt. Mai nou, a fost numit și un secretar de stat de la USR, în minister. Și… iarăși liniște.

Poate ar fi timpul ca dl. F. Manole să convoace o conferință de presă, în care să ne spună: ce categorii de pensionari au fost introduse în bugetul de pensii la alcătuirea PNRR de către USR; ce sume s-au alocat din bugetul de stat și au fost virate în bugetul de pensii conform CAS încasate – că așa este contributivitatea: pui ca să ai de unde să iei; care este starea actuală a încasărilor CAS; care sunt eventualii restanțieri; ce sume trebuie alocate de la bugetul de stat pentru așa-zisele pensii speciale; și când s-au făcut transferurile de sume pentru diferența ce se acoperă de la buget.

Poate și premierul Ilie Bolojan ar fi interesat să se implice, pentru că în acest domeniu, cred eu, este acel soi de „mermeleală” pe care domnia sa o dezavuează sincer.

Și, după ce vom avea o radiografie clară și corectă a stării bugetului de pensii, poate vor putea fi gândite și apoi luate măsuri de reglare a deficitului, de recuperare a datoriilor – dacă există. Însă, mai întâi, trebuie făcută curățenia în sistem.

Dacă sistemul de pensii – Pilonul 1 – este un sistem pe contributivitate, bine ar fi ca în el să rămână doar cei care au stagiile complete de cotizare, pe baza cărora le-au fost calculate pensiile, în baza noilor prevederi ale Legii 360/2023. După determinarea clară a deficitului creat prin recalculările din 2024, se vor putea gândi măsuri de echilibrare a bugetului de pensii, cu o strategie primordială: mărirea numărului de salariați și creșterea nivelului de salarii, cel puțin la nivelul impus de coșul minim lunar calculat de INS (pentru că altul nu avem, deocamdată).

Și, dacă există alte categorii care nu mai au contribuții la bugetul de pensii – cooperația, agricultorii – să se facă un subsistem care să primească direct de la bugetul de stat ce pensii doresc politicienii. Nu știu cât de adevărat este, dar zvonurile spun că fosta casă de pensii din cooperație, prin anii ’90, a fost devalizată – nu se știe de cine –, apoi a fost desființată, iar cei care mai trăiesc dintre foștii membri ai cooperației meșteșugărești, probabil, primesc de la bugetul de stat drepturile de pensie. Toate acestea trebuie clarificate, cu documente oficiale și declarații publice asumate.

Iar, pentru ca respectul față de lege să prevaleze, ca în orice democrație liberă, indexările stabilite de legislație trebuie aplicate. Pentru că deja au trecut doi ani și jumătate față de ce trebuia să fie pus în aplicare în ianuarie 2025.

Iar noi, seniorii, nu suntem niște sfinți să ne hrănim numai cu apă și pâine. Încercăm să supraviețuim și, din experiența noastră, ne străduim să o transmitem celor mai tineri, ca să nu mai repete greșelile pe care noi, ca oameni, le-am trăit și depășit, uneori cu greu. Și atunci, ca și acum, nimeni nu ne-a întrebat.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

