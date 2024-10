Silviu Predoiu, fostul șef adjunct al SIE, ”surprins” de reacțiile la informația că a lucrat la Securitate VIDEO

Generalul în rezervă Silviu Predoiu, candidat la funcția de președinte al României, a reacționat miercuri seară, 16 octombrie, la ”scandalul” iscat în urma informațiilor că a lucrat cu fosta Securitate.

Silviu Predoiu a confirmat informația provenită de la CNSAS, potrivit căreia, înainte să fie ofițer în SIE, a fost ofițer în fosta Securitate.

"Am văzut ca s-a iscat un mare scandal într-o parte a presei în urma comunicatului CNSAS conform căruia nu am făcut poliție politică dar am fost încadrat ca ofițer în CIE. Mărturisesc ca sunt oarecum surprins, întrucât aceste date au fost întotdeauna publice, CV-ul meu fiind postat, vreme de 14 ani, pe site-ul SIE. Mai mult, am vorbit in nenumărate interviuri despre această perioadă", a explicat Silviu Predoiu într-un mesaj postat pe Facebook.

În acest moment, pe site-ul SIE apare o cronologie a foștilor directori ai SIE. Despre generalul (r) Predoiu se precizează că "domnul general Silviu Predoiu a fost prim-adjunct al directorului SIE între 2005 și 2018 și director interimar al Serviciului de Informații Externe în perioadele 20.07 - 04.10.2006, 24.04.2007 – 08.12.2007, 08-27.02.2012, 22.09.2014 - 30.06.2015 şi 26.09.2016 - 04.07.2018. A absolvit Facultatea de Geologie-Geografie a Universității București, cursuri postuniversitare în specializările ”Jurnalism” - în cadrul SNSPA și ”Gestiunea proiectelor” în cadrul ASE, precum și programe de pregătire specifică organizate de serviciile partenere nord-atlantice.

A parcurs toate etapele unei cariere operative și a desfășurat activitate operativă pe mai multe linii de muncă – contraspionaj extern, combaterea criminalității organizate, antiterorism, protecție internă. Începând cu anul 2000 a îndeplinit succesiv funcțiile de șef direcție, șef direcție generală și prim-adjunct al directorului SIE".

A fost avansat în gradul de general de brigadă în 2004 și înaintat în gradele de general-maior în 2006, general-locotenent în 2008 și general în 2011.

”Sub coordonarea domnului general Predoiu, Serviciul de Informații Externe a parcurs un amplu proces de reformă instituțională, fapt ce a asigurat integrarea deplină a SIE în comunitatea informativă nord-atlantică și poziționarea sa ca unul dintre cele mai eficiente și profesioniste servicii de informații”, mai scrie pe site-ul SIE.

