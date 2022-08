Cum îți poți găsi prin coaching cheile rătăcite prin casă?

Într-o zi, vrei să ieși din casa, ușa e încuiată și habar n-ai unde-ți sunt cheile (ai fost c-o seara înainte la "o bere online cu prietenii"). Ce faci? Păi, să zicem că suni un prieten/o prietenă să-i ceri ajutorul. Poate părea absurd, însă, nu e neapărat. Hai să zicem că suni. Cum te poate ajuta prietenul/prietena? De exemplu, ar putea să-ți sugereze să întorci un pahar cu gura în jos, dar mai mult decât atât? Poate să încerce să te ajute întrebându-te dacă ai căutat în baie, în dormitor, să te întrebe ce-ai făcut, să-ți propună să rememorezi acțiunile anterioare momentului "rătăcirii" etc.

Se presupune că atunci când cauți un răspuns, mai întâi încerci de unul singur și pentru că încă ți-e inaccesibil răspunsul, întrebi și pe altcineva.

Dar oare dacă în contextul dat contactezi un coach ce poate face diferit? Un coach n-o să-ți ceară niciodată să-i descrii casa ta câte camere are, ce mobilier ai, la ce etaj stai s.a.m.d. Un coach o să-ți adreseze întrebări care să te ajute pe tine să găsești ceea ce cauți, propunându-ți o alta perspectivă din care privești situația. Pentru asta e important să știi ce cauți. În cazul de față totul e clar: îți cauți cheile. Perfect. Atunci, e posibil ca un coach să te întrebe: "care este locul în care n-ai căutat încă?". Sau un coach ar putea să te provoace jovial: "dacă soacra ta ar veni în casă, unde ar crede că ai rătăcit tu cheile?". Sau "ajutoarele lui Greuceanu cu ocheanul unde s-ar uita?".

Extrapolând, "cheile" reprezintă răspunsul pe care un client îl caută într-un context dat. "Casa" reprezintă contextul complex pe care doar clientul îl cunoaște în detaliu. Chiar dacă ar putea părea firesc sa fie nevoie mai întâi să îi explice coachului toată structura casei cu lux de amănunte, totuși, această variantă ar reprezenta doar o pierdere de timp pentru ambii. În același fel, eficacitatea procesului de coaching constă tocmai în faptul că accelerează procesul de găsire a unei soluții.

Totodată, pentru ca procesul de coaching sa fie optim (rezultatul dorit în timpul cel mai scurt) e nevoie de câteva ingrediente esențiale:

Clientul să aibă un obiect/o misiune clară cu care intră în procesul de coaching (în exemplul de față, clientul caută cheile de la ușă pentru a putea ieși din casă).

Coachul e nevoie să fie alături de client cu sinceră curiozitate în procesul de căutare, fără a încerca să-i ofere soluții, ci doar adresându-i întrebări orientate pe scopul clientului.

Dacă și după întrebările coachului, clientul tot blocat în casă e, poate iese pe geam (poate stă la parter); totul depinde de complexitatea contextului. Sau cine știe, poate realizează că mai are treabă în casă. Zâmbet.

Concluzionând, rolul unui coach este acela de a însoți clientul pe drumul spre atingerea propriului obiectiv, invitându-l să privească din perspective diferite. Clientul va fi întotdeauna cel care va ști cel mai bine ce e în "casa" lui și unde să-și găsească "cheile".

Iar tu, cititorul meu, acum că ai aflat câte ceva despre coaching, ce "chei" îți propui să găsești?

Poți afla mai multe despre practica de coaching pe linkul Federației de Coaching din România Codul de etică (coachingfederation.ro)

