Țara europeană în care oamenii stau zile întregi la coadă să cumpere cărbune pentru iarnă: "Dorm în maşinile lor. Îmi amintesc de vremurile comuniste" VIDEO

În căldura de la sfârşitul verii din Polonia, zeci de maşini şi camioane se aliniază la mina de cărbune Lubelski Wegiel Bogdanka, oamenii aşteptând la coadă zile şi nopţi pentru a se aproviziona cu combustibil pentru iarnă, de teama unei penurii în timpul iernii, situaţia amintind de vremurile comuniste, transmite Reuters.

Artur, în vârstă de 57 de ani, pensionar, a condus marţi de la Swidnik, la aproximativ 30 km de mina din estul Poloniei, sperând să cumpere câteva tone de cărbune pentru el şi familia sa.

”Toaletele au fost montate astăzi, dar nu există apă curentă”, a spus el, după trei nopţi de dormit în micul lui hatchback roşu, la o coadă de camioane, tractoare cu remorci şi maşini private.

"Aceasta depăşeşte imaginaţia, oamenii dorm în maşinile lor. Îmi amintesc de vremurile comuniste, dar nu mi-a trecut prin minte că am putea reveni la ceva şi mai rău."

Gospodăria lui Artur este una dintre cele 3,8 milioane din Polonia care se bazează pe cărbune pentru încălzire şi se confruntă acum cu penurii şi creşteri de preţuri, după ce Polonia şi Uniunea Europeană au impus un embargo asupra cărbunelui rusesc în urma invadării Ucrainei de către Moscova, în februarie.

Polonia a interzis achiziţiile de cărbune din Rusia, cu efect imediat, în aprilie, în timp ce blocul a obligat ca acestea să fie eliminate până în august.

În timp ce Polonia produce peste 50 de milioane de tone de cărbune din propriile mine în fiecare an, cărbunele importat, în mare parte din Rusia, este un produs de bază pentru uz casnic datorită preţurilor competitive şi a faptului că cărbunele rusesc este vândut în bucăţi mai potrivite pentru uz casnic.

Cererea în creştere a forţat Bogdanka şi alte mine controlate de stat să raţionaleze vânzările sau să ofere combustibilul cumpărătorilor individuali prin intermediul platformelor online, în cantităţi limitate.

Artur, care nu a vrut să-şi dea numele complet, a spus că a strâns documente de la familia sa extinsă în speranţa de a-şi ridica toate alocaţiile de combustibil deodată.

Mina a vândut vineri combustibil pentru aproximativ 250 de gospodării şi a continuat vânzările în weekend, pentru a reduce timpii de aşteptare, a declarat pentru Reuters Dorota Choma, un purtător de cuvânt al minei Bogdanka.

Limitele sunt stabilite pentru a preveni stocurile exagerate şi profitul incorect, sau chiar vânzarea de locuri în coadă, a spus Choma.

🇵🇱🪨In Poland, where coal is king, dozens are lining up at the Lubelski Wegiel Bogdanka coal mine, waiting for days and nights to stock up on heating fuel.

For Ukraine's "freedom and democracy" is "worth it"

Keep sending billions to Ukraine...

Winter is coming ⏳❄️ pic.twitter.com/AjGbgUi10e