Donald Trump și-a schimbat coafura celebră: "Arată ca un bunic furios la un club de golf” VIDEO

Donald Trump a apărut cu o schimbare șocantă de look, cu doar câteva săptămâni înainte de a doua sa învestire. Președintele ales s-a prezentat cu o coafură vizibil mai plată și fără nuanța obișnuită de portocaliu, într-o apariție la clubul său de golf din Florida.

Părul lui Trump era un element esențial al imaginii sale. Într-o înregistrare filmată la Trump International Golf Club din West Palm Beach, Trump a fost văzut îmbrăcat casual, purtând un tricou polo de marcă băgat în pantaloni. Clipul a fost distribuit de apropiatul său aliat, Michael Solakiewicz, un tânăr influencer pro-Trump, arată The Sun.

Îmbrăcat cu tricoul polo Trump și purtând o pălărie roșie MAGA, republicanul a intrat în cameră pe fundalul aplauzelor puternice. „Se simte bine toată lumea?” a întrebat el audiența adunată, adăugând în glumă: „Toți sunt republicani?”

Noua freză a președintelui ales a stârnit o serie de comentarii pe rețelele sociale, unii remarcând asemănarea cu personaje celebre precum Buzz McCallister din seria „Home Alone”. Utilizatorii rețelelor sociale au avut opinii diverse: „Trump și-a tăiat părul și acum arată ca un bunic furios la un club de golf”, a scris un utilizator pe X.

Americans on social networks are wildly discussing Trump's new hairstyle

The US president-elect has apparently changed his hairdresser.

What do you think? pic.twitter.com/KR4R1W1Rjd