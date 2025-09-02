Diana Buzoianu, sinceră despre "luptele" date între partidele de la putere: "În mod natural, Coaliția n-ar fi trebuit să funcționeze"

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a afirmat marți seară, 2 septembrie, că situația coaliției este dificilă din cauza viziunilor total diferite pe care le au partidele care o compun, „o coaliție care în mod natural n-ar fi trebuit să funcționeze, cu patru partide care până acum n-au mai fost niciodată la aceeași masă”.

Buzoianu crede, însă, că, având în vedere majoritatea pe care o are în Parlament, coaliția ar trebui să fie „o luptă” între partide care poate să facă mai multe reforme, nu una de frânare a măsurilor care au fost asumate la formarea coaliției.

„Sunt foarte multe viziuni total diferite, o coaliție care în mod natural n-ar fi trebuit să funcționeze, cu patru partide care până acum n-au mai fost niciodată la aceeași masă, o parte dintre ele cu niște viziuni foarte diferite. Singurul lucru care ne poate lega și poate să facă funcțională această coaliție este dacă fiecare dintre noi ne ținem de reformele pe care ni le-am asumat la momentul formării acestei coaliții”, a declarat Diana Buzoianu la Europa FM.

Aceasta a precizat că pachetele de măsuri aflate în dezbatere publică sunt „o mică parte din ceea ce s-a discutat”.

„Noi am promis în Programul de guvernare niște reforme ambițioase, pe fiecare domeniu în parte. Apoi astea trebuie să fie… o bornă de nemișcat în ceea ce mergem noi mai departe”, a mai declarat Buzoianu.

Potrivit acesteia, „încrederea unii în alții se va construi sau nu se va construi, viziunea politică asemănătoare nu va ajunge să fie cam aceeași nici peste un an de zile între cele patru partide”.

„Atunci noi trebuie să ne reîntoarcem de fiecare dată la discuția pe care am avut-o în momentul în care am format acest pact, această coaliție. Și pactul acesta l-am format cu niște reforme în minte (…) care trebuie să fie livrate. Abia după ce livrăm aceste reforme, putem să începem să vorbim despre o dreptate adusă românilor, pentru că parte din reformele alea sunt cerute de români de ani de zile”, a adăugat politicianul USR.

Ea consideră că, având majoritate în Parlament, coaliția trebuie să livreze reformele pe care le-a promis.

„Nu ne mai ține nimic să împingem aceste reforme”, a mai declarat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu afirmă că oamenii vor vedea cine s-a ținut de cuvânt și a livrat reformele pe care le-a propus.

„Și eu sper că la următoarele rânduri de alegeri cetățenii să dea mai multe procente la voturi, mai multe voturi, acelor oameni care vor avea la final o listă mai mare de reforme pe care le-au livrat. Pentru că nu mai merge, știți? Adică noi oricum acum suntem în această situație absolut îngrijorătoare, pentru că în continuare mișcarea extremistă este în creștere. În continuare avem această problemă pe care nu am încheiat-o. La următoarele rânduri de alegeri ne vom vedea din nou cu mișcarea extremistă. Astăzi, propaganda rusească este la orice click distanță”, a adăugat Buzoianu.

Aceasta crede că, dacă partidele nu vor face ceea ce au promis, „în patru ani de zile de acum încolo, România nu va mai trece cu glonțul pe la ureche”.

„Glonțul va fi un pic mai la stânga sau mai la dreapta. Și atunci, din punctul meu de vedere, diferența aceasta de viteză, pentru că da, se vede, e vizibilă cu ochi liber, nu putem să o ascundem. Există o viteză diferită de a îmbrățișa reformele și de a îmbrățișa până la urmă obiectivele principale pe care noi ni le-am asumat în coaliție, în funcție de la ce minister te uiți. Diferența aceasta de viteză, eu cred că va fi taxată sau răsplătită de către cetățeni la următoarele rânduri de vot”, crede Buzoianu.

„Și eu m-aș bucura, m-aș bucura din tot sufletul, ca cei mai competitivi să ia cele mai multe voturi și să fie o luptă între noi de cât de rapid putem să trimitem reforme, ci nu o bătălie între noi de cum putem să stopăm sau cum putem să frânăm anumite reforme pe care până la urmă nimeni nu ne-a obligat. Când am intrat în coaliție, toți ni le-am asumat cu semnătura noastră”, a adăugat ministrul USR al Mediului.

