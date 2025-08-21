Coaliția "scârțâie", dar merge și așa. "Funcționează cel puțin în plan guvernamental", susține Bolojan. Ce dezvăluiri face despre Grindeanu

Joi, 21 August 2025, ora 20:27
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre tensiunile din interiorul coaliţiei, că aceasta funcţionează, cel puţin în plan guvernamental şi cu liderul PSD Sorin Grindeanu a colaborat bine. El a precizat că, dacă şi şedinţele coaliţiei ar fi funcţionat în această perioadă, cu siguranţă anumite decizii le-ar fi putut lua ceva mai repede.

”Coaliţia funcţionează, cel puţin în plan guvernamental. Guvernul lucrează săptămână de săptămână, adoptă hotărâri, avem o colaborare bună”, a spus premierul, la Antena 1, despre tensiunile din coaliţia de guvernare. Întrebat despre relaţia cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, Bolojan a spus: ”Cu domnul Grindeanu am colaborat bine, cu toţi preşedinţii de partide, pentru că eu întotdeauna am căutat să întind punţi, nu să construiesc ziduri şi, într-adevăr, într-o coaliţie de 4 partide plus grupul minorităţilor nu este foarte uşor să armonizezi toate punctele de vedere divergente, să aduci toate partidele la masă, dar aşa cum am spus, eu cred în responsabilitatea tuturor partidelor politice şi indiferent de contexte mai bune sau mai proaste şi sigur că, dacă şi şedinţele coaliţiei ar fi funcţionat în această perioadă, cu siguranţă anumite decizii le-am fi putut lua ceva mai repede, ar fi însemnat şi un dialog mai bun între toate forţele”.

Premierul a mai spus că a purtat acest dialog şi este convins că există condiţii bune ca săptămâna viitoare coaliţia să-şi asume răspunderea pe acest pachet, pentru că el este necesar în general pentru societate, dar şi pentru că există şi angajamente economice pe care trebuie să le îndeplinim legat de PNRR, de absorţia de fonduri europene faţă de Comisia Europeană. ”Trebuie să menţinem încrederea investitorilor că acest prim pachet de măsuri este unul care a fost absolut necesar. Acest pachet 2 consolidează şi dacă acest pachet 2 va fi pus în practică, cu câteva măsuri în perioada următoare, eu am încredere că România trece cu bine peste acest moment. Dar asta înseamnă să rămânem consecvenţi, să facem ceea ce trebuie pentru ţara noastră, chiar în condiţiile în care nu e uşor să dai veşti care nu sună bine”, a subliniat premierul.

