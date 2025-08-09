Tensiuni noi în coaliție. Liderul PSD Iași critică Guvernul Bolojan pentru plasarea autostrăzilor A7 și A8 la „coada listei” de priorități

Tensiuni noi în coaliție. Liderul PSD Iași critică Guvernul Bolojan pentru plasarea autostrăzilor A7 și A8 la „coada listei” de priorități
Președintele filialei județene Iași a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova, el criticând unele declarații făcute recent în ședința de Guvern privind prioritizarea investițiilor la autostrăzi și plasarea A7 și A8 la ”coada listei”.

Bogdan Cojocaru consideră că mesajul transmis de premierul Bolojan privind prioritizarea autostrăzilor este unul periculos și îl acuză pe acesta că ”frânează Moldova”.

”A8 și A7 nu sunt mofturi, sunt coloana vertebrală a conectării Moldovei cu restul țării. Fără ele, regiunea Nord-Est rămâne captivă subdezvoltării. Este inadmisibil ca Iașiul și Moldova să fie lăsate din nou la coada listei. Nu vom sta deoparte în fața unei astfel de discriminări regionale”, a afirmat sâmbătă șeful PSD Iași, Bogdan Cojocaru.

Liderul PSD Iași face apel la guvern să renunțe la ”experimente” administrative și la abordări politice ”părtinitoare”.

”Moldova are nevoie de investiții reale, de un calendar ferm și de respect din partea Guvernului. Nu cerem favoruri, ci dreptul firesc la dezvoltare”, a mai declarat Bogdan Cojocaru.

Totodată, președintele PSD Iași critică măsurile din pachetul al doilea de măsuri fiscale anunțat de guvern. Cojocaru acuză executivul de ”haos” administrativ și de lipsă de viziune pentru o dezvoltare echilibrată a țării.

”În loc să sprijine comunitățile locale, Guvernul vine cu restricții și schimbări care paralizează activitatea administrațiilor. Pachetul al doilea nu aduce eficiență, ci blocaj. Este o abordare de laborator, ruptă de realitățile din teren, care lovește direct în capacitatea primăriilor de a livra proiectele de care oamenii au nevoie”, a mai afirmat liderul PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru.

