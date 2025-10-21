Grindeanu se simte urmărit permanent: "Sunt nişte domni tot timpul la coaliţie cu nişte laptopuri în faţă care parcă transmit în direct deciziile noastre"

Autor: Mihai Diac
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 23:37
127 citiri
Grindeanu se simte urmărit permanent: "Sunt nişte domni tot timpul la coaliţie cu nişte laptopuri în faţă care parcă transmit în direct deciziile noastre"
Sorin Grindeanu (PSD) și Dominic Fritz (USR) - FOTO Hepta

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, reclamă ”scurgerile de informaţii” către presă în ceea ce priveşte discuţiile care au loc în coaliţia de guvernare.

”Sunt nişte domni tot timpul la coaliţie, cu nişte laptopuri în faţă, care parcă transmit în direct deciziile noastre”, afirmă liderul PSD.

”De fiecare dată când hotăram ceva în şedinţa asta (şedinţa coaliţiei de guvernare – n.r.), într-un minut vedeam că erau scurse pe surse, la presă, toate deciziile din coaliţie şi am şi spus că în acest mod noi nu putem continua”, a afirmat Sorin Grindeanu, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la România TV.

Preşedintele interimar al PSD a susţinut că ”sunt nişte domni” care participă la întâlnirile partidelor care fac parte din Guvern, ”stau cu laptopurile în faţă” şi pare că transmit informaţii celor din afară.

”Sunt nişte domni tot timpul la coaliţie cu nişte laptopuri în faţă care parcă transmit în direct deciziile noastre. Vă dau un exemplu de azi, nici nu a trecut un minut de când am hotărât că facem alegeri în 7 decembrie şi era pe toată presa această decizie”, a adăugat Grindeanu.

Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie, au precizat surse politice.

De asemenea, s-a discutat despre organizarea unui referendum privind pensiile speciale, PNL şi USR fiind în favoarea unui asemenea demers, prin care românii să fie întrebaţi dacă sunt de acord cu tăierea acestor privilegii. Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR, el precizând că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică. Liberalul mai spune că ar fi corect ca referendumul pe Bucureşti, validat anul trecut, iniţiat de Nicusor Dan, să fie pus în practică înainte de alegerile parţiale.

Ciucu a mai declarat, despre decizia ca partidele din coaliţie să aibă candidaţi proprii în alegerile locale parţiale din 7 decembrie, că premierul Bolojan s-a consultat cu propriul partid, cu preşedintele României şi cu partidele din coaliţie.

De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct de coeziune tipic marilor partide în perioade de criză”
De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct de coeziune tipic marilor partide în perioade de criză”
Congresul Partidului Social Democrat din 7 noiembrie se anunță unul liniștit, cu un singur candidat la președinția formațiunii: actualul interimar Sorin Grindeanu. Deși la prima vedere...
Scenariul în care pleacă Ilie Bolojan, mai plauzibil: „PSD nu va ieși de la guvernare. Va încerca să negocieze fie schimbarea premierului, fie o restructurare a coaliției”
Scenariul în care pleacă Ilie Bolojan, mai plauzibil: „PSD nu va ieși de la guvernare. Va încerca să negocieze fie schimbarea premierului, fie o restructurare a coaliției”
În coaliția de guvernare PSD–PNL–USR–UDMR și reprezentanții minorităților, tensiunile au atins un nou nivel. Disputele dintre premierul Ilie Bolojan și unii dintre liderii PSD s-au...
#coalitia guvernamentala, #coalitie de guvernare, #Sorin Grindeanu, #mass media, #scurgeri de informatii, #PSD, #alegeri partiale , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: dupa ce a fost condamnata la inchisoare, Shakira a fost data in judecata si i se cer 100 de milioane de euro
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majora facuta de specialisti
Adevarul.ro
Un bloc a luat foc dupa ce o locatara a incercat sa arda un gandac cu o bricheta si un spray. O mama a murit in timp ce incerca sa-si salveze copilul
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cu ochii în lacrimi, pacienta infectată cu bacterii la Floreasca face anunțul cel mare. "Plec acasă la copii. AMR 1 zi până la externare!" VIDEO
  2. Grindeanu se simte urmărit permanent: "Sunt nişte domni tot timpul la coaliţie cu nişte laptopuri în faţă care parcă transmit în direct deciziile noastre"
  3. Povestea impresionantă a lui Jackie, cățelușa care a supraviețuit exploziei din Rahova. "Își păzea teritoriul, chiar dacă apartamentul nu mai avea pereți"
  4. "Democrația ia o pauză (din nou) în România", avertizează un fost prim-ministru. "Fără reguli clare, fără șanse reale pentru independenți sau pentru cei care nu fac parte din sistem”
  5. Ipoteză nouă privind cauza catastrofei din Calea Rahovei. Conducta de gaze ar fi avut o fisură în exteriorul blocului
  6. 88 de milioane de euro valorează bijuteriile coroanei furate duminică de la Luvru. "Sperăm să nu le topească, pentru că nu vor câștiga această sumă"
  7. În ce țări exportă România armament. MAE a făcut publică lista livrărilor
  8. Europa și Ucraina pregătesc un plan de pace în 12 puncte pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Ce ar putea cuprinde
  9. Summit-ul de la Budapesta pare să fi fost anulat. O întâlnire directă Trump-Putin nu este în pregătire "în viitorul imediat" - SURSE
  10. Rusia intensifică loviturile asupra uzinelor de armament ucrainene. Cum poate rezista industria?

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 146 - Rusia atac asupra României