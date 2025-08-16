Ședință a „coaliției voluntarilor”. Țările europene care susțin Ucraina, discuții importante înainte ca Zelenski să ajungă în SUA

Țările care susțin Ucraina în războiul cu Rusia și care au format așa-numita ''coaliție a voluntarilor'' vor avea duminică, 17 august, o nouă reuniune prin videoconferință, după summitul desfășurat vineri în Alaska între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, și înainte de vizita pe care o va efectua luni la Washington președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Marea Britanie, Franța și Germania vor organiza duminică o videoconferință cu aliații Ucrainei pentru a discuta despre război și posibilele măsuri către pace, potrivit președinției franceze, scrie economictimes.com.

Apelul „coaliției voluntarilor” va fi condus de premierul Keir Starmer, președintele Emmanuel Macron și cancelarul Friedrich Merz. Întâlnirea are loc cu o zi înainte ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să fie așteptat la Washington pentru discuții, după summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Trump promovează acordul de pace în locul unui armistițiu

Trump a dezvăluit că a avut apeluri telefonice cu mai mulți lideri europeni, cu secretarul general al NATO și cu Zelenski, după întâlnirea cu Putin.

El a declarat: „Întâlnirea cu președintele Vladimir Putin al Rusiei a decurs foarte bine, la fel și convorbirea telefonică târzie cu președintele Zelenski al Ucrainei și cu diverși lideri europeni, inclusiv cu foarte respectatul secretar general al NATO. Toți au convenit că cea mai bună cale de a pune capăt războiului cumplit dintre Rusia și Ucraina este să mergem direct către un Acord de Pace, care să încheie războiul, și nu către un simplu acord de încetare a focului, care adesea nu rezistă.”

Oficialii europeni l-au criticat pe Trump pentru că l-a lăsat pe Zelenski în afara discuțiilor de la Alaska, dar ulterior au susținut ideea unui summit direct în trei între Trump, Putin și Zelenski, având în vedere eșecul de a asigura chiar și un armistițiu temporar.

