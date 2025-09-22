Un liberal acuză „acțiuni de sabotaj și slăbire” a Guvernului venite din interiorul coaliției: „Un act de iresponsabilitate politică”

Autor: Grigore Dobritoiu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 16:09
405 citiri
Un liberal acuză „acțiuni de sabotaj și slăbire” a Guvernului venite din interiorul coaliției: „Un act de iresponsabilitate politică”
Liderii partidelor din coaliția de guvernare - FOTO Senatul României, arhivă

Deputatul PNL Bogdan Huțucă declară luni că acțiunile de sabotare și slăbire a Guvernului, venite din partea partenerilor din coaliție, reprezintă, în acest moment, un act cinic de iresponsabilitate politică, care pune în pericol stabilitatea României și viitorul cetățenilor săi. El mai arată că România se confruntă cu provocări interne și externe majore, iar în loc să fie sprijinit să livreze reforme, Guvernul este atacat pentru calcule meschine.

”Acțiunile de sabotare și slăbire a Guvernului, venite din partea partenerilor din coaliție, reprezintă, în acest moment, un act cinic de iresponsabilitate politică, care pune în pericol stabilitatea României și viitorul cetățenilor săi. A provoca o criză guvernamentală acum ar însemna blocarea reformelor, frânarea procesului de reducere a cheltuielilor publice și distrugerea credibilității țării noastre în fața Uniunii Europene și a partenerilor strategici. Un astfel de gest va transmite mesajul că România nu mai este un stat serios, angajat în modernizare și în respectarea promisiunilor asumate”, spune Huțucă într-un mesaj pe Facebook.

Liderul PNL Constanța precizează că ”sacrificarea proiectelor asumate de către primul-ministru al României, pentru interese partizane de moment, nu reprezintă o soluție, ci o slăbiciune periculoasă”.

”Cetățenii cer responsabilitate, predictibilitate și măsuri concrete, nu jocuri de culise care ar alimenta și mai mult frustrarea publică. Blocarea reformelor fiscale, administrative și sociale ar lovi direct în încrederea oamenilor că statul poate funcționa în interesul lor”, spune Huțucă.

Potrivit liberalului, ”România se confruntă cu provocări interne și externe majore, iar în loc să fie sprijinit să livreze reforme, Guvernul este atacat pentru calcule meschine”.

”O astfel de aventură politică nu aduce câștig nimănui, ci poate arunca țara într-o criză extinsă și într-un blocaj periculos”, subliniază deputatul PNL.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan a fost cel care a anunțat că, dacă nu se face așa cum dorește reforma administrației, își dă demisia, ea arătând că nu o să se facă așa cum a spus, cel puțin până acum.

Ea a ținut să precizeze că nu va fi nici o criză în coaliție, în cazul unei demisii, pentru că există un protocol semnat, iar PNL va fi invitat ca să desemneze imediat un prim-ministru. Potrivit primarului, procedurile pot să dureze 3-5 zile.

24 septembrie, ziua Z pentru Ilie Bolojan. „Asistăm la un joc al nervilor. PSD pune cărămizile pentru a da jos guvernul”
24 septembrie, ziua Z pentru Ilie Bolojan. „Asistăm la un joc al nervilor. PSD pune cărămizile pentru a da jos guvernul”
Au trecut 90 de zile de când Cabinetul Bolojan a preluat guvernarea României, iar tensiunile politice cresc pe zi ce trece. Deși, teoretic, actualul premier ar trebui să rămână în funcție...
Protocolul coaliției, subminat. Cât mai rezistă împreună la guvernare și ce partid va ceda primul. „Se încearcă înlăturarea lui Ilie Bolojan”
Protocolul coaliției, subminat. Cât mai rezistă împreună la guvernare și ce partid va ceda primul. „Se încearcă înlăturarea lui Ilie Bolojan”
Coaliția de guvernare traversează unul dintre cele mai tensionate momente de la preluarea puterii. Liderii nu se înțeleg pe reforma dură și nici pe unele măsuri adiacente. Premierul Ilie...
#coalitie de guvernare, #ilie bolojan, #sabotaj , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
DigiSport.ro
Simona Halep a recunoscut, dupa ce americanii au scris ca "se confrunta cu dificultati": "A existat o singura cale"
ObservatorNews.ro
Cat costa sa stai cu chirie in 2025 in marile orase si cat vor, de fapt, sa plateasca romanii

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Deputații dezbat moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului. Diana Buzoianu: Vânătoare de like-uri pe TikTok"
  2. Liderul UDMR Brașov, scos în cătușe de la Festivalul Zilele Culturii Maghiare. A refuzat să se legitimeze și a împins un polițist VIDEO
  3. Grindeanu, atacat din nou din PNL după ce a spus că PSD nu va prelua funcția de premier până în 2027. "Adică în momentele grele"
  4. Un liberal acuză „acțiuni de sabotaj și slăbire” a Guvernului venite din interiorul coaliției: „Un act de iresponsabilitate politică”
  5. USR sare în apărarea ministrei Mediului, Diana Buzoianu, după atacul PSD asupra ei: „E cel mai competent și curajos ministru”
  6. Deși ni se spune că nu sunt bani pentru burse, salarii și pensii, Guvernul alocă fonduri pentru bunăstarea unei companii private
  7. De ce nu se va ajunge la demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Șeful Senatului: „Indiferent de situație, coaliția ar trebui să meargă mai departe”
  8. Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, despre Ilie Bolojan: „Cred că nimeni nu este de neînlocuit. Coaliția trebuie să continue cu un premier PNL”
  9. Romsilva a încasat cel puțin 50.000 de lei de la Primăria Sectorului 2 în 2025. Vlad Gheorghe: ”O nouă aroganță: pădurarii transformați în ghizi și bucătari”
  10. Atac din PSD la ministrul Mediului. "Din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în această funcție"