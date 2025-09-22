Un liberal acuză „acțiuni de sabotaj și slăbire” a Guvernului venite din interiorul coaliției: „Un act de iresponsabilitate politică”

Deputatul PNL Bogdan Huțucă declară luni că acțiunile de sabotare și slăbire a Guvernului, venite din partea partenerilor din coaliție, reprezintă, în acest moment, un act cinic de iresponsabilitate politică, care pune în pericol stabilitatea României și viitorul cetățenilor săi. El mai arată că România se confruntă cu provocări interne și externe majore, iar în loc să fie sprijinit să livreze reforme, Guvernul este atacat pentru calcule meschine.

”Acțiunile de sabotare și slăbire a Guvernului, venite din partea partenerilor din coaliție, reprezintă, în acest moment, un act cinic de iresponsabilitate politică, care pune în pericol stabilitatea României și viitorul cetățenilor săi. A provoca o criză guvernamentală acum ar însemna blocarea reformelor, frânarea procesului de reducere a cheltuielilor publice și distrugerea credibilității țării noastre în fața Uniunii Europene și a partenerilor strategici. Un astfel de gest va transmite mesajul că România nu mai este un stat serios, angajat în modernizare și în respectarea promisiunilor asumate”, spune Huțucă într-un mesaj pe Facebook.

Liderul PNL Constanța precizează că ”sacrificarea proiectelor asumate de către primul-ministru al României, pentru interese partizane de moment, nu reprezintă o soluție, ci o slăbiciune periculoasă”.

”Cetățenii cer responsabilitate, predictibilitate și măsuri concrete, nu jocuri de culise care ar alimenta și mai mult frustrarea publică. Blocarea reformelor fiscale, administrative și sociale ar lovi direct în încrederea oamenilor că statul poate funcționa în interesul lor”, spune Huțucă.

Potrivit liberalului, ”România se confruntă cu provocări interne și externe majore, iar în loc să fie sprijinit să livreze reforme, Guvernul este atacat pentru calcule meschine”.

”O astfel de aventură politică nu aduce câștig nimănui, ci poate arunca țara într-o criză extinsă și într-un blocaj periculos”, subliniază deputatul PNL.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan a fost cel care a anunțat că, dacă nu se face așa cum dorește reforma administrației, își dă demisia, ea arătând că nu o să se facă așa cum a spus, cel puțin până acum.

Ea a ținut să precizeze că nu va fi nici o criză în coaliție, în cazul unei demisii, pentru că există un protocol semnat, iar PNL va fi invitat ca să desemneze imediat un prim-ministru. Potrivit primarului, procedurile pot să dureze 3-5 zile.

