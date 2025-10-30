Cât de aproape suntem de un guvern minoritar, în contextul „teatrului politic jucat” de PSD: „Politicienii români au dat des dovadă de inconștiență”

Relația dintre PSD și premierul Ilie Bolojan pare din ce în ce mai distantă. În ultimele zile, declarațiile venite dinspre social-democrați au amplificat tensiunile: Gabriel Zetea a sugerat posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare, iar Olguța Vasilescu a vorbit deschis despre o posibilă moțiune de cenzură. Într-un astfel de context, tot mai multe voci politice și analitice se întreabă dacă România ar putea avea un guvern minoritar în perioada următoare și cum ar putea liderii PNL și PSD să depășească actualul impas comunicațional din interiorul coaliției.

Analistul politic Mihail-Valentin Cernea - lector universitar la Academia de Studii Economice și membru al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată al Universității din București a analizat pentru Ziare.com scenariile posibile ale actualei crize politice. Potrivit acestuia, varianta unui guvern minoritar este extrem de puțin probabilă, în timp ce o alianță PSD–AUR ar fi „și mai puțin plauzibilă”.

Continuitatea coaliției, scenariul cel mai logic

În opinia analistului politic, rațiunea politică și presiunile interne din partide indică faptul că actuala coaliție va continua, eventual cu modificări de echilibru și de lideri, dar fără o schimbare majoră de structură.

Ads

„Mi se pare neplauzibil un guvern minoritar în ciuda teatrului politic jucat de Sorin Grindeanu și echipa sa în această perioadă. În primul rând, atacurile PSD l-au vizat pe Ilie Bolojan în particular, păstrând constant opțiunea ca această coaliție să continue cu un alt prim-ministru din partea PNL. În al doilea rând, președintele Nicușor Dan și-a exprimat clar preferința pentru un guvern de largă coaliție și a arătat disponibilitatea pentru compromisuri rezonabile cu PSD. Astfel, chiar și în situația în care PSD va refuza orice colaborare politică alături de Ilie Bolojan, există soluții pentru ca un guvern PSD-PNL-USR-UDMR să continue”, a opinat Mihail-Valentin Cernea pentru Ziare.com.

Ads

„Ar fi irațional ca PSD să iasă de la guvernare”

Potrivit analistului, Sorin Grindeanu are toate motivele să evite o ieșire a partidului de la guvernare. În plus, structura internă a PSD, dominată de rețeaua de primari și lideri locali, face improbabilă o decizie care ar diminua influența formațiunii asupra guvernării.

„Mai important însă, Sorin Grindeanu ca președinte de partid nou ales, are toate stimulentele să rămână la guvernare. Exista promisiuni care nu pot fi îndeplinite dacă PSD trece în opoziție. Greu de crezut că primarii PSD, care sunt o forță importantă în partid, ar accepta un PSD în opoziție care să aibă o influența scăzută asupra actului de guvernare. Mai mult, un guvern minoritar ar avea nevoie de voturile PSD pentru a fi pus în funcție, iar orice măsuri de reformă sau reduceri de cheltuieli ar trebui negociate în Parlament tot cu PSD. Astfel, PSD ar fi suferi parte din costul politic al măsurilor de reducere a deficitului, fără să primească și beneficiile guvernării. Ar fi, deci, irațional, PSD să iasă de la guvernare în momentul aceasta. Cu toate acestea, în politica românească niciodată să nu zici niciodată, iar politicienii români au dat des dovadă de inconștiență”, a menționat Mihail-Valentin Cernea pentru Ziare.com.

Ads

O alianță PSD–AUR, „și mai puțin plauzibilă”

Cât despre posibilitatea unei coaliții între PSD și AUR, Mihail-Valentin Cernea a respins această variantă, considerând-o „și mai puțin realistă” decât un guvern minoritar. Motivele sunt atât de natură strategică, cât și electorală.

„Opțiunea unei guvernări PSD AUR mi se pare încă și mai puțin plauzibilă, deoarece AUR nu vrea să-și asume guvernarea în acest moment (sau cel puțin așa se exprimă Petrișor Peiu). În plus, având în vedere electoratele celor două partide, există o șansă ca cele două partide sa se canibalizeze reciproc, în timp de PNL și USR cresc în opoziție”, a mai spus analistul politic Mihail-Valentin Cernea pentru Ziare.com.

Ads