De ce a participat Nicușor Dan, în premieră, la negocieri între partide: „Vrea să se erijeze în jucător, dar și mediator în același timp”

Președintele României, Nicușor Dan, a surprins scena politică printr-un gest fără precedent. Marți după-amiază, Dan a fost prezent timp de peste o jumătate de oră la Palatul Victoria, acolo unde urma să înceapă o ședință a coaliției de guvernare. Este pentru prima dată în istoria post-decembristă când un președinte al României participă la o întâlnire a liderilor politici din coaliția aflată la putere. La discuții au fost prezenți premierul Ilie Bolojan, președintele PSD Sorin Grindeanu, precum și ceilalți lideri ai partidelor de guvernământ.

Surse politice au declarat că Nicușor Dan a intervenit pe subiectul momentului legat de modificările din Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare care privesc magistrații. Președintele ar fi cerut ca schimbarea vârstei de pensionare pentru judecători și procurori să includă o perioadă de tranziție pentru cei aflați în prezent aproape de pragul de retragere, insistând totodată și asupra modului în care vor fi stabilite pensiile speciale din sistemul judiciar.

Prin acest pas, Nicușor Dan își asumă un rol mai activ ca mediator și jucător în arhitectura politică, într-un moment în care tensiunile din coaliție și presiunile externe legate de reformele promise Bruxelles-ului cresc vizibil, spun analiștii politici.

Ads

Alexandru Coita, consultant de strategie și expert în relații internaționale și afaceri europene, a explicat, într-un dialog cu Ziare.com, ce semnificații are acest moment. Analistul politic este de părere că mișcarea vine pe fondul tensiunilor dintre partidele aflate la guvernare, în special al conflictelor deschise cu PSD, care a amenințat constant cu retragerea din coaliție.

Un rol de mediator

Criticat până acum pentru un stil mai rezervat și lipsa de implicare în gestionarea conflictelor politice, Nicușor Dan transmite un semnal că vrea să iasă din postura de arbitru distant și să devină un actor direct, capabil să tempereze tensiunile, dar și să imprime o direcție negocierilor, arată Alexandru Coita.

„Într-adevăr este o premieră. Au mai fost președinți care au participat la ședințe de guvern. Ne aducem aminte și de președintele Klaus Iohannis, acum mai mulți ani. Este un gest interesant într-un moment în care unele voci îl criticau pe președintele Nicușor Dan că nu se implică în procesul de mediere a tensiunilor dintre partidele care sunt în acest moment la guvernare, în condițiile în care știm foarte bine că acestea persistă deja de câteva săptămâni, principalul actor implicat aici fiind Partidul Social-Democrat, care a amenințat de mai multe ori chiar cu retragerea de la guvernare.

Ads

E un gest politic prin care Nicușor Dan, președintele, pare că vrea să se erijeze în jucător, dar și mediator în același timp, pentru că vorbim de exercitarea unor atribuții constituționale clar definite la nivelul forțelor politice”, a spus Alexandru Coita pentru Ziare.com.

Blocajele guvernamentale și riscul european

Dincolo de gestul politic, Alexandru Coita punctează că miza reală este depășirea blocajului privind măsurile de consolidare fiscal-bugetară.

„Putem considera că această participare este una de bun augur în măsura în care ea aduce rezultate și la deblocarea situației, pentru că deja se vorbește de acest al doilea pachet de săptămâni bune fără niciun rezultat, pare că aceste măsuri de consolidare fiscal-bugetare sunt în acest moment blocate și trebuie să meargă înainte pentru a putea evita o situație în care în octombrie Comisia Europeană să constate că România nu a făcut reforme și să impună anumite măsuri care să genereze neîncredere pe piețele financiare și să ducă poate chiar la o retrogradare a ratingului de țară”, a remarcat Alexandru Coita pentru Ziare.com.

Ads

Reforma pensiilor speciale, punct nevralgic

Un alt subiect sensibil discutat la întâlnirea coaliției a vizat pensiile speciale ale magistraților. Potrivit consultantului Alexandru Coita, președintele ar fi încercat să tempereze ritmul unor reforme cerute insistent în ultimii ani atât de clasa politică, cât și de societate.

„Mai interesant, însă, chiar decât participarea președintelui la întâlnirea coaliției o constituie subiectele care au fost abordate, care au apărut în presă și care sunt extrem de interesante în sensul în care, dacă ne raportăm la situația pensiilor speciale ale magistraților, pare că președintele ar fi vrut să temporizeze sau să atenueze anumite reforme care au fost cerute, practic, de toate partidele în ultimii ani și cumva răspund nevoii societății de a vedea că anumite inechități se rezolvă.

Ne raportăm la pensionarea anticipată la o bursă foarte fragedă, cu o situație destul de atipică în planul societăților occidentale. Dacă ne raportăm la pensiile care de multe ori sunt mai mari decât salariile cu care se pensionează, deci este interesant că președintele a venit cu aceste propuneri care, practic, sunt contra curentului de reformă pe care le vedem cumva degajate în ultimele trei luni și cumva și contra așteptărilor populației de a vedea aceste chestiuni rezolvate”, a mai expus Alexandru Coita în analiza sa pentru Ziare.com.

Ads