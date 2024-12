Cum vede Bolojan un posibil al doilea mandat de premier al lui Ciolacu: ”Trebuie să se gândească foarte serios dacă are rezerva de combustibil personal”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că PSD are dreptul să îşi susţină candidatul la funcţia de premier deoarece are cele mai multe mandate parlamentare, dar a precizat că această chestiune nu a fost discutată în cadrul negocierilor.

Bolojan a fost întrebat marţi, 17 decembrie, la Hotnews, dacă el crede că ar fi un premier mai bun decât Marcel Ciolacu, în condiţiile în care, în urmă cu câteva săptămâni, principalii candidaţi la alegerile prezidenţiale îl indicau ca potenţial viitor prim-ministru.

”Am spus şi atunci că acele discuţii erau nişte discuţii de campanie electorală şi că, pentru a putea fi responsabil într-o funcţie, trebuie să respecţi câteva condiţii, dintre care una dintre ele este să ai autoritate, să ai stabilitate, pentru că altfel nu poţi livra. Doar să ocupe cineva o funcţie e clar că nu este suficient. Prin urmare, PNL a primit un anumit număr de voturi şi deci capacitatea PNL de a propune soluţii, de a susţine politici publice este direct proporţională cu această reprezentare pe care o are în Parlament, inclusiv în coaliţie”, a declarat Bolojan.

El a precizat că în cadrul negocierilor nu s-a discutat despre funcţia de premier.

”Din acest punct de vedere, eu am spus că PSD, fiind partidul care are cele mai multe mandate, are dreptul să îşi susţină candidatul la funcţia de premier. Acum, discutând foarte deschis, noi suntem în nişte negocieri în momentul de faţă în care nu s-a discutat această chestiune, ar fi din punctul meu de vedere lipsit de fair-play să mă apuc să fac comentarii, să dau note unui candidat sau altul, dar este clar că domnul Marcel Ciolacu trebuie să se gândească foarte serios dacă are rezerva de combustibil personal, rezerva de autoritate şi de credibilitate pentru a da un semnal că lucrurile vor fi făcute altfel. Dar aceasta este o chestiune care ţine de Partidul Social Democrat şi de dânsul şi n-ar fi deci corect din partea mea să vin acum într-o emisiune şi să dau note unor parteneri”, a mai afirmat preşedintele PNL.

