Pachetul paralel al PSD. De ce pendulează între Putere și Opoziție: „Este condamnat la un joc dual până la o clarificare la nivel de congres” – Analiza consultantului Radu Magdin

Autor: Monica Vasilescu
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 05:01
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD - FOTO Facebook/Sorin Grindeanu

Încă din primele zile de guvernare, social-democrații joacă un rol dual, încercând să-și protejeze imaginea și influența în timp ce guvernează cu un premier care, cel puțin la nivel declarativ, își dorește reforme reale. Pesediștii cu putere de decizie au votat măsurile pe care acum le contestă și fac un balans haotic între Opoziție și guvernare.

Analistul și consultantul politic Radu Magdin, CEO Smartlink Communications, explică pentru Ziare.com că PSD se află într-o situație strategică delicată. Expertul spune că partidul condus interimar de Sorin Grindeanu are un joc dublu până la o clarificare în cadrul congresului, for care ar putea determina repoziționarea PSD în guvern sau chiar o pasarelă spre Opoziție.

Potrivit analistului Radu Magdin, acest discurs divizat nu este doar tactic, ci parțial strategic, pentru că, pe de o parte, PSD-Grindeanu are nevoie să rămână la guvernare pentru supraviețuirea liderului, iar, pe de altă parte, nu poate permite ca partidul să fie perceput ca fiind slab sau incapabil să gestioneze deficitul bugetar.

Social-democrații au fost criticați de partenerii de guvernare din USR pentru că au aprobat reformele pe care le-au contestat ulterior sau doresc să le modifice, într-un pachet paralel de măsuri care se vrea corector al inechităților. Analistul Radu Magdin este de părere că această strategie face parte dintr-un plan mai mare: PSD încearcă să își protejeze imaginea atât în rândul membrilor, cât și în rândul electoratului larg, în contextul austerității și a unor reforme bugetare nepopulare.

PSD, condamnat la un joc dual

În viziunea consultantului politic Radu Magdin, marea provocare pentru PSD este să își reconstruiască imaginea, atât în rândul membrilor, cât și la nivelul societății. Partidul trebuie să demonstreze că nu renunță la valorile social-democrate, chiar dacă acestea vin într-un context complicat, marcat de austeritate și reduceri bugetare.

„PSD este condamnat la un joc dual, cel puțin până la o clarificare la nivel de congres, care ar duce ulterior și la clarificarea poziției în sânul guvernării sau într-o pasarelă spre opoziție. Deci, nu este doar o expresie tactică, ci este parțial strategică până la momentul clarificării situației în partid. Pentru că, pe de o parte, PSD-Grindeanu are nevoie, pentru supraviețuirea domnului Grindeanu, de PSD la guvernare și, pe de altă parte, domnul Grindeanu nu își poate permite ca, pe de o parte, PSD-ul să fie prea mult pe defensiv și să rămână în post-chestiunea deficitului. (Aici putem băga inclusiv pasarea responsabilității totale încercate recent de Boloș către Ciolacu)”, a punctat Radu Magdin pentru Ziare.com.

„Văitat post-pachetul de tăieri”

Analistul indică faptul că social-democrații ar trebui să își recapete reputația de partid capabil să gestioneze politicile publice, percepție afectată în ultimele luni de informațiile privind un deficit bugetar mai mare decât estimările inițiale.

„PSD trebuie să-și recapete percepția atât în rândul membrilor săi, cât și mai larg în rândul societății, că, pe de-o parte, nu renunță la ideologia sa social-democrată, care presupune, dacă nu protecție în perioada aceasta, măcar văitat post-pachetul de tăieri, iar, pe de altă parte, PSD-ul trebuie să-și recapete reputația istorică de competență administrativă și de politici publice, serios șifonată în ultima perioadă în contextul apariției unor informații despre un deficit bugetar chiar mai mare decât ce a prevăzut inițial”, a menționat Radu Magdin în analiza sa pentru Ziare.com.

Are PSD de câștigat din jocul între Opoziție și Putere?

Întrebat dacă PSD are ceva de câștigat din această oscilare între Putere și Opoziție, Radu Magdin consideră că, cel puțin pentru o parte din electorat, strategia poate funcționa.

„Cred că cel puțin pe o parte din electoratul lor și pe o parte din electoratul care acum susține Opoziția, PSD încearcă măcar o delimitare față de efectele adverse în inima și mintea cetățenilor legate de tăierile actuale legate de austeritate”, a spus Radu Magdin pentru Ziare.com.

