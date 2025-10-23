Pericol pentru Coaliție. Bolojan, lovit de un nou test dur: „Un candidat independent ar putea răsturna calculele în București”

Ziare.com a luat legătura cu Cristian Pîrvulescu, politolog și decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, pentru a ne explica în ce măsură se va fragiliza Coaliția chiar pe final de an, când Guvernul trebuie să pregătească următorul buget.

„Candidaturile separate au salvat coaliția. Dacă nu s-ar fi acceptat această formulă, Ilie Bolojan, PNL și USR ar fi fost percepuți drept responsabili pentru o criză politică iminentă. Totodată, campania, inevitabil politizată și exploatată de extrema dreaptă, poate amplifica tensiunile și riscul de fragmentare a votului urban.

Rezultatele vor fi interpretate ca un test de forță intern. Un scor slab pentru unul dintre partide poate declanșa reașezări și negocieri, dar nu o criză politică majoră. Mai degrabă, ele vor influența tonul campaniilor naționale următoare”, a relatat acesta.

Referitor la mesajele de campanie care ar putea mobiliza cel mai bine alegătorii din București, acesta a transmis că partidele pot întâmpina dificultăți dacă nu vin cu propuneri de soluții la probleme concrete.

„Alegătorii din București răspund mai degrabă la teme concrete — traficul, poluarea, locuirea și calitatea serviciilor publice. Ideologia contează mai puțin; credibilitatea și proximitatea candidatului vor fi decisive. Într-un context de prezență redusă, un candidat independent ar putea răsturna calculele tradiționale”, a precizat acesta.

Alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie sunt parțiale — se vor organiza doar pentru restul mandatului, care expiră în vara anului 2028. Scrutinul a fost declanșat după ce Nicușor Dan, ales primar general în iunie 2024, a devenit președinte al României în 2025.

Pentru alegerile parțiale legea prevede termene reduse la jumătate față de un scrutin organizat la termen. Conform Legii 115/2015 (art. 10), data alegerilor parțiale trebuie stabilită prin hotărâre de Guvern cu cel puțin 35 de zile înainte de vot. Așadar, pentru ca scrutinul să aibă loc pe 7 decembrie, Guvernul trebuie să adopte hotărârea până pe 2 noiembrie.

Candidaturile se pot depune până la 20 de zile înainte de ziua votului — adică cel târziu până pe 17 noiembrie. Campania electorală durează 15 zile și se încheie sâmbăta dinaintea alegerilor, la ora 7:00.

Cine ar putea candida (liderii cu cele mai mari șanse în acest moment):

Ciprian Ciucu (PNL): primar al Sectorului 6, aflându-se la al doilea mandat; face parte din echipa de conducere a lui Ilie Bolojan în PNL și e apropiat al premierului.

Daniel Băluță (PSD): primar al Sectorului 4, la al treilea mandat; în prezent prim-vicepreședinte PSD. Sursele G4Media susțin că nu va face parte din echipa de conducere propusă de Sorin Grindeanu la viitorul congres PSD.

Cătălin Drulă (USR): deputat, fost ministru al Transporturilor în guvernul Cîțu și fost președinte al USR (din care a demisionat după rezultate sub așteptări). Este considerat apropiat al lui Dominic Fritz.

Conducerea interimară a PSD, reprezentată de Sorin Grindeanu, a spus că partidul va decide între Gabriela Firea și Daniel Băluță care are cele mai mari șanse, după ce vor fi comandate sondaje. Gabriela Firea a pierdut în fața lui Nicușor Dan la alegerile pentru Primăria București în 2020 și 2024; ea a fost primar în mandatul 2016–2020 și este în prezent europarlamentar PSD.

Partidul AUR nu a anunțat încă un candidat. În interiorul formațiunii a fost vehiculat numele europarlamentarului Gheorghe Piperea, dar nu există confirmare oficială; liderul AUR, George Simion, a spus că el nu va candida, considerând că funcția de primar general nu i se potrivește.

În prezent, Primăria București este condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL).

