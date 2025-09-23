Planuri pentru un guvern post-Bolojan la Cotroceni. Am putea avea premier social-democrat înainte de rotativă: „Din nefericire, nimic nu se poate fără PSD”

Culisele puterii abundă de noi scenarii de când tensiunile sunt tot mai puternice în coaliție. Potrivit unor surse politice, președintele Nicușor Dan ar face planuri pentru un guvern „post-Bolojan”, în eventualitatea în care actualul premier ar fi nevoit să plece din funcție, fie în urma unei decizii a Curții Constituționale, fie din alte motive ce țin de divergențele din coaliția de guvernare.

În acest context, o presupusă întâlnire cu Sorin Grindeanu, negată categoric de președintele interimar al PSD, a alimentat speculațiile despre scenarii alternative la Palatul Victoria și mulți se întreabă cine ar putea să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan dacă își dă demisia sau dacă ar putea PSD să preia funcția de premier înainte de rotativa convenită?

Analistul politic Eusebiu Slăvitescu, specialist în cadrul Comisiei Europene și fost diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, spune că o eventuală retragere a lui Bolojan ar genera „un dezastru absolut pentru România”.

Într-o analiză pentru Ziare.com, acesta a punctat că actualul premier este „cel mai bun pe care România îl are de oferit”: pus pe treabă, concentrat pe reforme dificile, menținând echilibrul unei coaliții fragile. Tocmai de aceea, scenariile privind o posibilă succesiune, în condițiile în care PSD își calculează deja pașii politici, capătă o dimensiune de analizat.

Ads

„Doamne ferește să demisioneze Ilie Bolojan”

Eusebiu Slăvitescu este de părere că Ilie Bolojan este „cel mai bun prim-ministru pe care România îl are de oferit”, un lider orientat spre muncă, nu spre spectacol politic și care reușește să țină în echilibru o coaliție fragilă.

Posibila lui plecare, determinată de o eventuală decizie a Curții Constituționale privind reforma pensiilor speciale, ar genera un șoc politic.

„În primul rând, Doamne ferește să demisioneze Ilie Bolojan. Este, de departe, cel mai bun PM pe care îl are România de oferit. Pus pe treabă, fără show, doar muncă — și asta în condiții foarte dificile, cu o coaliție care merge și nu prea.

În al doilea rând, dacă CCR va pica reforma pensiilor speciale — deși nu sunt sigur că se va întâmpla; Bolojan a fost foarte isteț, pensiile judecătorilor constituționali nu fac obiectul acestei reforme — tot vorbim, la final, de o mână de judecători care vor avea pensii între 30.000 și 60.000 de lei pe lună și care se vor strânge să dezbată dacă nu cumva colegii lor de breaslă, cu pensii medii de 25.000 de lei, iau prea mult.

Ads

Precedentele Curții arată o consolidare continuă a acestor privilegii. Vom vedea. Eu sper ca CCR să înțeleagă momentul de maximă tensiune din societate, fiindcă, dacă această reformă cade, de facto Curtea ne aruncă și mai aproape de o guvernare extremistă. Nu aș crede că CC, care a salvat democrația în decembrie, ar vrea să ne lase acum pe mâna lor. Iar asta ar fi un dezastru absolut pentru România”, a spus Eusebiu Slăvitescu pentru Ziare.com.

Sorin Grindeanu, prea ocupat pentru Palatul Victoria

În ipoteza în care Ilie Bolojan ar pleca, numele lui Sorin Grindeanu a fost vehiculat ca posibil succesor. Totuși, analistul consideră că actualul președinte interimar al PSD are o singură prioritate: câștigarea congresului partidului.

„Cine ar putea fi următorul premier?

Grindeanu este ocupat cu congresul; singura miză pentru el este câștigarea președinției PSD. Toate declarațiile lui trebuie înțelese în această logică (mesajele lui sunt în principal pentru baronii PSD, primarii, rețeaua care îl poate face președinte PSD). Nici nu cred că mai poate fi prim-ministru și nici nu cred că își dorește acum funcția”, a spus Eusebiu Slăvitescu în analiza sa pentru Ziare.com.

Ads

Rotativa, scenariul „perfect” pentru PSD

Analistul Eusebiu Slăvitescu este de părere că PSD se află într-o poziție avantajoasă și se bucură de beneficiile guvernării, dar poate critica deciziile nepopulare de parcă ar fi în opoziție.

Rotativa va oferi partidului șansa de a prelua guvernarea după adoptarea măsurilor dificile, ceea ce e un avantaj.

„Cine ar vrea să fie premier într-un moment în care trebuie luate măsuri nepopulare? Probabil vor arunca un nume din afara partidului, cum au mai făcut de câteva ori. În orice caz, cred că tuturor le convine ca Ilie Bolojan să rămână premier. Rotativa, din punctul meu de vedere, este perfectă pentru ei. De facto, vor avea PM după ce aceste măsuri nepopulare au fost luate. Uitați-vă la PSD: sunt și la guvernare, și în opoziție. Este o poziție foarte bună pentru ei și, din nefericire pentru noi, nimic nu se poate fără PSD. Personal, nu cred că se va ajunge aici”, a opinat Eusebiu Slăvitescu pentru Ziare.com.

Ads