Planuri pentru un guvern post-Bolojan la Cotroceni. Am putea avea premier social-democrat înainte de rotativă: „Din nefericire, nimic nu se poate fără PSD”

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 18:50
1019 citiri
Planuri pentru un guvern post-Bolojan la Cotroceni. Am putea avea premier social-democrat înainte de rotativă: „Din nefericire, nimic nu se poate fără PSD”
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan - FOTO Hepta

Culisele puterii abundă de noi scenarii de când tensiunile sunt tot mai puternice în coaliție. Potrivit unor surse politice, președintele Nicușor Dan ar face planuri pentru un guvern „post-Bolojan”, în eventualitatea în care actualul premier ar fi nevoit să plece din funcție, fie în urma unei decizii a Curții Constituționale, fie din alte motive ce țin de divergențele din coaliția de guvernare.

În acest context, o presupusă întâlnire cu Sorin Grindeanu, negată categoric de președintele interimar al PSD, a alimentat speculațiile despre scenarii alternative la Palatul Victoria și mulți se întreabă cine ar putea să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan dacă își dă demisia sau dacă ar putea PSD să preia funcția de premier înainte de rotativa convenită?

Analistul politic Eusebiu Slăvitescu, specialist în cadrul Comisiei Europene și fost diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, spune că o eventuală retragere a lui Bolojan ar genera „un dezastru absolut pentru România”.

Într-o analiză pentru Ziare.com, acesta a punctat că actualul premier este „cel mai bun pe care România îl are de oferit”: pus pe treabă, concentrat pe reforme dificile, menținând echilibrul unei coaliții fragile. Tocmai de aceea, scenariile privind o posibilă succesiune, în condițiile în care PSD își calculează deja pașii politici, capătă o dimensiune de analizat.

„Doamne ferește să demisioneze Ilie Bolojan”

Eusebiu Slăvitescu este de părere că Ilie Bolojan este „cel mai bun prim-ministru pe care România îl are de oferit”, un lider orientat spre muncă, nu spre spectacol politic și care reușește să țină în echilibru o coaliție fragilă.

Posibila lui plecare, determinată de o eventuală decizie a Curții Constituționale privind reforma pensiilor speciale, ar genera un șoc politic.

„În primul rând, Doamne ferește să demisioneze Ilie Bolojan. Este, de departe, cel mai bun PM pe care îl are România de oferit. Pus pe treabă, fără show, doar muncă — și asta în condiții foarte dificile, cu o coaliție care merge și nu prea.

În al doilea rând, dacă CCR va pica reforma pensiilor speciale — deși nu sunt sigur că se va întâmpla; Bolojan a fost foarte isteț, pensiile judecătorilor constituționali nu fac obiectul acestei reforme — tot vorbim, la final, de o mână de judecători care vor avea pensii între 30.000 și 60.000 de lei pe lună și care se vor strânge să dezbată dacă nu cumva colegii lor de breaslă, cu pensii medii de 25.000 de lei, iau prea mult.

Precedentele Curții arată o consolidare continuă a acestor privilegii. Vom vedea. Eu sper ca CCR să înțeleagă momentul de maximă tensiune din societate, fiindcă, dacă această reformă cade, de facto Curtea ne aruncă și mai aproape de o guvernare extremistă. Nu aș crede că CC, care a salvat democrația în decembrie, ar vrea să ne lase acum pe mâna lor. Iar asta ar fi un dezastru absolut pentru România”, a spus Eusebiu Slăvitescu pentru Ziare.com.

Sorin Grindeanu, prea ocupat pentru Palatul Victoria

În ipoteza în care Ilie Bolojan ar pleca, numele lui Sorin Grindeanu a fost vehiculat ca posibil succesor. Totuși, analistul consideră că actualul președinte interimar al PSD are o singură prioritate: câștigarea congresului partidului.

„Cine ar putea fi următorul premier?

Grindeanu este ocupat cu congresul; singura miză pentru el este câștigarea președinției PSD. Toate declarațiile lui trebuie înțelese în această logică (mesajele lui sunt în principal pentru baronii PSD, primarii, rețeaua care îl poate face președinte PSD). Nici nu cred că mai poate fi prim-ministru și nici nu cred că își dorește acum funcția”, a spus Eusebiu Slăvitescu în analiza sa pentru Ziare.com.

Rotativa, scenariul „perfect” pentru PSD

Analistul Eusebiu Slăvitescu este de părere că PSD se află într-o poziție avantajoasă și se bucură de beneficiile guvernării, dar poate critica deciziile nepopulare de parcă ar fi în opoziție.

Rotativa va oferi partidului șansa de a prelua guvernarea după adoptarea măsurilor dificile, ceea ce e un avantaj.

„Cine ar vrea să fie premier într-un moment în care trebuie luate măsuri nepopulare? Probabil vor arunca un nume din afara partidului, cum au mai făcut de câteva ori. În orice caz, cred că tuturor le convine ca Ilie Bolojan să rămână premier. Rotativa, din punctul meu de vedere, este perfectă pentru ei. De facto, vor avea PM după ce aceste măsuri nepopulare au fost luate. Uitați-vă la PSD: sunt și la guvernare, și în opoziție. Este o poziție foarte bună pentru ei și, din nefericire pentru noi, nimic nu se poate fără PSD. Personal, nu cred că se va ajunge aici”, a opinat Eusebiu Slăvitescu pentru Ziare.com.

Prima reformă a rămas cea mai mare? „România nu va reuși reforme majore. Ilie Bolojan a ratat șansa”
Prima reformă a rămas cea mai mare? „România nu va reuși reforme majore. Ilie Bolojan a ratat șansa”
Au trecut peste 90 de zile de când Cabinetul Bolojan a preluat guvernarea României, iar tensiunile politice sunt în creștere. Deși, teoretic, actualul premier ar trebui să rămână în...
Care sunt scenariile în cazul în care Ilie Bolojan își dă demisia. Cine ar putea să-i ia locul în fruntea Guvernului
Care sunt scenariile în cazul în care Ilie Bolojan își dă demisia. Cine ar putea să-i ia locul în fruntea Guvernului
Premierul Ilie Bolojan se află sub o presiune uriașă în Coaliție, viitorul său la Palatul Victoria depinzând de două teste majore: decizia CCR privind pensiile speciale ale magistraților...
#coalitie de guvernare, #guvern, #ilie bolojan, #PSD, #premier, #Cotroceni, #Nicusor Dan , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ziua in care unei tari NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a dobori un avion rusesc Su-24
DigiSport.ro
A intrat la toaleta, unde doua persoane o "barfeau". Ce a urmat a facut inconjurul internetului: "Poftim?!"
DigiSport.ro
Dembele, acuzat ca-si tine ascunsa sotia: "Revoltator!". A plans pe umarul mamei sale, iar Rima a transmis un singur cuvant FOTO

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Planuri pentru un guvern post-Bolojan la Cotroceni. Am putea avea premier social-democrat înainte de rotativă: „Din nefericire, nimic nu se poate fără PSD”
  2. Deficitul real al României este 10% din PIB, anunță Ciprian Ciucu. "Ar fi un semnal foarte prost să amâne CCR decizia de mâine, sau să anuleze măsurile de echilibrare"
  3. Rareș Bogdan, furibund la adresa PSD. "Au comportament schizoid. Dimineața sunt la guvernare, seara ies pe TV și atacă măsurile pe care le adoptă împreună cu cei din Coaliție"
  4. Nicușor Dan anunță că a mediat dialogul între șefii de partide și că actuala Coaliție rămâne "în formula actuală". Ce mesaj le transmite românilor nemulțumiți
  5. Guvernul Bolojan: Și blocaj, și cu demisia pe masă
  6. Reacție violentă a Dianei Șoșoacă după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității sale. "De abia aștept să dau foc la pușcărie și la casa de nebuni" VIDEO
  7. Reacție dură la anunțul că Diana Șoșoacă și-ar putea pierde imunitatea: ”Faptele sunt din 2021 și se prescriu în 2026. Ce ați făcut până acum?”
  8. Mihai Tudose, despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan: "Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Se rezolvă în 24 de ore"
  9. Schema de influențare a alegerilor din R. Moldova e similară celei din România. O echipă de 65 de oameni ar fi lucrat pe TikTok, în favoarea lui Călin Georgescu VIDEO
  10. Ciprian Ciucu spune care e deficitul real al României, astăzi: "Da, şi grecii au minţit Comisia, şi-au minţit cetăţenii şi au ascuns realitatea"